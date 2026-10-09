En video quedó el momento en que varias personas vivieron el terremoto de 8,0 grados de magnitud mientras estaban al interior de un centro comercial en la capital de Panamá.

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En las imágenes se ve cómo varias personas gritan e intentan evacuar del lugar, mientras que otras buscan refugio en las columnas de las instalaciones. Así mismo, cuando ocurría el movimiento telúrico, otros ciudadanos buscaban salir de las instalaciones por las escaleras eléctricas.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el terremoto ocurrió a las 12:56 p. m. de este 9 de octubre y tuvo como epicentro Pitaloza Arriba (Panamá).

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🇵🇦🔴#TerremotoEnPanamá: así se vivió el fuerte movimiento telúrico de 7,6 en un centro comercial de la capital este 9 de octubre. Minuto a minuto: https://t.co/q3n9zNkhAz https://t.co/BZVjp2kWRw — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 9, 2026

De forma preliminar, el SGC dio a conocer que el terremoto tuvo una importante profundidad y que llegó a sentirse en varias partes de Colombia.

Los más recientes reportes también registraron una réplica de 5,5 de magnitud minutos después del primer movimiento.

Por ahora, autoridades panameñas verifican daños y se espera el primer reporte oficial sobre si hay personas lesionadas.

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