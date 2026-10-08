Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un movimiento sísmico sacudió a la ciudad de Ibagué este jueves 8 de octubre, generando inquietud entre la población, especialmente en la zona céntrica. Según la información oficial publicada en el boletín actualizado, el evento telúrico alcanzó una magnitud de 4.0, una cifra que, aunque no se encuentra dentro de los registros más destructivos, fue claramente perceptible por numerosos habitantes de la capital tolimense.

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El temblor tuvo su epicentro en el municipio de Chaparral, departamento de Tolima, y la profundidad fue catalogada como superficial. Esta característica suele facilitar que el temblor sea sentido con más fuerza, como pudo comprobarse en varios sectores de Ibagué tras el reporte de quienes experimentaron el movimiento. De acuerdo con el boletín, el sismo ocurrió a las 4:23 de la tarde, en una hora de considerable dinamismo en la ciudad, lo cual incrementó la sensación de alarma entre los ciudadanos.

Las autoridades, hasta el momento, no han comunicado la existencia de daños materiales ni personas afectadas como consecuencia de este suceso. Sin embargo, el evento sísmico se suma a una serie de movimientos telúricos que han venido ocurriendo recientemente en la región de Chaparral, lo que ha mantenido en alerta a la población y las entidades encargadas del monitoreo sísmico.

El impacto emocional de experimentar un sismo puede ser alto, particularmente en una población que ha estado enfrentando actividad sísmica recurrente. Por ello, la información oportuna y clara proporcionada por los boletines oficiales resulta clave para que los ciudadanos puedan actuar con precaución y calma ante estos fenómenos naturales. Según el boletín referenciado, la situación sigue bajo observación y no se descarta la posibilidad de futuras actualizaciones de información a medida que las autoridades locales evalúan posibles repercusiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Ibagué y cuál fue su magnitud?

De acuerdo con el boletín oficial, el epicentro del sismo se localizó en Chaparral, Tolima. La magnitud registrada fue de 4.0, y fue considerado de profundidad superficial, lo que explica por qué se sintió con intensidad en diferentes sectores de Ibagué, en especial en el centro de la ciudad.

¿Qué significa profundidad superficial en un sismo y por qué es importante?

Un sismo con profundidad superficial se refiere a un movimiento telúrico cuyo origen se encuentra cerca de la superficie terrestre. Esto es relevante porque los temblores superficiales suelen sentirse con mayor intensidad, como ocurrió con este evento que afectó a distintos sectores de Ibagué según reportes ciudadanos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.