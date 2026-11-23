Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un trágico accidente ocurrido en Cajamarca dejó como saldo cinco personas muertas y once heridas, después de que una tractomula perdió los frenos y chocó violentamente contra varios vehículos y comercios. El hecho, que conmovió a la comunidad, no solo causó pérdidas humanas y daños materiales, sino que además originó confusión en la identificación de algunas víctimas, según informaron fuentes médicas y las autoridades consultadas en el reporte oficial.

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En medio del proceso de identificación, los nombres de Yaneth Ramos y Valentina Cuadrado, madre e hija, fueron incluidos en el listado de fallecidos. Sin embargo, el Hospital Federico Lleras Acosta, centro encargado de atender a los heridos, aclaró que ambas se encuentran vivas e integran el grupo de personas lesionadas. La confusión surgió porque sus nombres coincidieron con los de otras dos mujeres fallecidas, también con parentesco entre sí, lo que llevó a reportar de manera errónea el deceso de Yaneth y Valentina. De acuerdo con el hospital, Yaneth, de 56 años, presenta trauma craneoencefálico severo, mientras que Valentina, de 25 años, tiene lesiones significativas en la cabeza y el abdomen.

Las verdaderas víctimas fatales del accidente, quienes trabajaban en uno de los establecimientos impactados por la tractomula, fueron identificadas como Luz Marina Rivera y Luz Dary Pinzón Rivera. Según las autoridades, ambas perdieron la vida tras el fuerte choque, mientras cumplían sus labores en el sitio afectado. Además de ellas, otras tres personas murieron en el siniestro: Pedro Juan Díaz, Yolanda Sánchez y Álvaro Iván Correa, quienes también se vieron involucrados en el impacto de la tractomula frente a los automóviles y locales del sector.

Mientras tanto, las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer los detalles de las circunstancias en que ocurrió este lamentable accidente y determinar las responsabilidades correspondientes. La atención de los heridos sigue en curso en el Hospital Federico Lleras Acosta, con los esfuerzos enfocados en salvar vidas y aportar claridad sobre el hecho, de acuerdo con los reportes médicos y policiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes fueron las víctimas fatales del accidente de tractomula en Cajamarca?

De acuerdo con la información reportada por el Hospital Federico Lleras Acosta y las autoridades encargadas, las víctimas fatales confirmadas del accidente son Luz Marina Rivera, Luz Dary Pinzón Rivera, Pedro Juan Díaz, Yolanda Sánchez y Álvaro Iván Correa. Este grupo corresponde a las cinco personas que perdieron la vida tras el choque de la tractomula contra vehículos y un establecimiento comercial en Cajamarca.

¿Cuál es el estado de salud de las personas heridas en el accidente de Cajamarca?

Según el parte médico divulgado por el Hospital Federico Lleras Acosta, Yaneth Ramos, de 56 años, presenta trauma craneoencefálico severo, mientras que su hija, Valentina Cuadrado, de 25 años, tiene lesiones de gravedad en la cabeza y el abdomen. Ambas se encuentran entre los once heridos y reciben atención médica especializada en dicho centro hospitalario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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