Una grave tragedia vial enluta las carreteras del sur del país durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre, luego de que un bus de transporte interdepartamental adscrito a la empresa Destinos 24000, que cubría el recorrido entre las ciudades de Florencia y Bogotá, sufriera un aparatoso volcamiento en la Ruta 45, exactamente en inmediaciones del peaje del municipio de Rivera, en el departamento del Huila.

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De acuerdo con los primeros reportes extraoficiales entregados por los organismos de socorro que atendieron la emergencia en el lugar, el siniestro dejó un saldo preliminar de hasta ocho personas fallecidas —entre las cuales se encontrarían dos menores de edad— y al menos 20 pasajeros lesionados de diversa consideración. Mientras las unidades de criminalística adelantaban las diligencias de inspección técnica en el corredor vial, las identidades exactas de las víctimas mortales y el consolidado definitivo de afectados permanecían pendientes de verificación oficial por parte de las autoridades competentes.

Los heridos fueron evacuados de urgencia en ambulancias hacia centros asistenciales de la ciudad de Neiva, concentrándose su atención en las clínicas Mediláser y Emcosalud. Entre las personas ingresadas a valoración médica han trascendido los nombres de los militares Larios Sarmiento y Misael Mesa, el cantante Darlinson Quinto DQ y el abogado Frank Ramírez Sáenz, de quienes se aguarda un parte médico oficial sobre la evolución de su estado de salud, al tiempo que decenas de familiares acuden a los centros hospitalarios en busca de información sobre sus seres queridos.

Respecto a las causas que originaron la pérdida de control del automotor en plena madrugada, una de las primeras versiones manejadas en la zona apunta a que el conductor habría sufrido un microsueño. No obstante, la Policía de Tránsito y Transporte indicó que dicha hipótesis aún no ha sido confirmada técnicamente y que los peritos continúan recolectando evidencias en la vía para esclarecer con exactitud las circunstancias que desencadenaron este lamentable accidente.