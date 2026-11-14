Por: Portal Bogotá

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La movilidad en Bogotá se transforma cada vez que un puente festivo se acerca y, en esta ocasión, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) implementa la medida especial de pico y placa regional para este lunes festivo 16 de noviembre de 2026. Según información divulgada por la alcaldía y la entidad encargada de la movilidad, el pico y placa regional busca organizar el retorno escalonado de viajeros que regresan a la capital, permitiendo un flujo más ágil y seguro durante el periodo de alta demanda en las principales vías de acceso.

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De acuerdo con lo comunicado por la SDM y en una publicación en la red social X (@Secmovilidadbog), la restricción será vigente desde las 12:00 del mediodía hasta las 8:00 p. m. Durante este periodo, se establecen dos franjas horarias diferenciadas según el último número de la placa del vehículo particular: de 12:00 m. a 4:00 p. m. solo podrán ingresar aquellos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8), mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. la entrada estará permitida a vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9). Antes del mediodía y después de las ocho de la noche, no existirá ningún tipo de restricción para entrar a Bogotá.

La medida aplica específicamente a los vehículos particulares que transiten en los nueve corredores viales principales de acceso a la ciudad. Entre estos corredores están: autopista Norte (del Peaje Andes al Portal Norte de TransMilenio), autopista Sur (del límite con Soacha a la avenida Boyacá), calle 13 (del Río Bogotá a la avenida Ciudad de Cali), calle 80 (del Puente de Guadua al Portal 80 de TransMilenio), carrera Séptima (de la calle 245 a la calle 183), avenida Boyacá vía al Llano (del Túnel Argelino Durán Quintero a la Antigua Vía al Llano), vía Suba Cota (del Río Bogotá a la calle 170), vía La Calera (del Peaje Patios a la carrera Séptima) y vía a Choachí (de la Vía Monserrate a la avenida Circunvalar).

Quienes no acaten esta medida se arriesgan a una sanción económica de $633.200, según lo informado por la misma Secretaría Distrital de Movilidad. Por este motivo, la SDM recomienda planear con anticipación los desplazamientos, revisar los horarios de restricción y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito y la señalización en los puntos de control. Todo esto se orienta a garantizar un regreso ordenado, disminuyendo así posibles congestiones y contratiempos al concluir el puente festivo en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa regional el 16 de noviembre de 2026 en Bogotá?

Para el lunes festivo 16 de noviembre de 2026, el pico y placa regional en Bogotá regirá desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p. m. En ese horario, de 12:00 m. a 4:00 p. m. solo pueden ingresar vehículos con placas terminadas en número par, y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. ingresan los de placa impar. Antes y después de ese periodo no existe restricción.

¿Cuáles son los corredores viales en donde aplica la medida de pico y placa regional en Bogotá?

La medida de pico y placa regional para el retorno festivo aplica en los siguientes corredores de ingreso a Bogotá: autopista Norte, autopista Sur, calle 13, calle 80, carrera Séptima, avenida Boyacá vía al Llano, vía Suba Cota, vía La Calera y vía a Choachí. Solo los vehículos que circulen por estos corredores durante las horas de restricción estarán sujetos a la medida según sus placas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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