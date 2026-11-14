Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El arte y la literatura vuelven a tomar lugar en la capital colombiana con el Festival Contracuerpo 2026, un evento impulsado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, conocida como BibloRed. De acuerdo con la información oficial, este festival reúne lo mejor de la expresión literaria y el movimiento en una programación que abarca desde el 20 hasta el 29 de noviembre de 2026. Las actividades no tendrán ningún costo, permitiendo que la ciudadanía acceda libremente a todas las propuestas.

Sigue a PULZO en Discover

El evento destaca por ser el escenario donde se presentan los proyectos seleccionados de la Beca LEP de Danza Contracuerpo 2026. En esta edición, el festival incluye ocho propuestas artísticas y treinta funciones repartidas en diferentes espacios de las bibliotecas públicas Virgilio Barco, Julio Mario Santo Domingo, El Tintal Manuel Zapata Olivella, Fontibón, Marichuela, La Peña y El Mirador. Estas presentaciones se llevarán a cabo tanto en lugares tradicionales como auditorios, como en espacios cotidianos de las bibliotecas, tales como salas de lectura o pasillos, con el objetivo de acercar las artes escénicas a un público más amplio y diverso. Así, se busca transformar la percepción de las bibliotecas públicas, convirtiéndolas en espacios activos de creación y encuentro cultural.

Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed, asegura que el Festival Contracuerpo busca demostrar que estos lugares son "espacios vivos, donde los lenguajes artísticos se encuentran y generan nuevas experiencias para la ciudadanía". Victorino resalta el potencial de la danza para ofrecer lecturas distintas de las historias y para vivir la literatura a través del cuerpo, el oído y el movimiento.

La programación también contempla la circulación de estas obras más allá de las fechas principales del festival, extendiendo algunas funciones hasta febrero de 2027. En total, ocho agrupaciones resultaron seleccionadas, agrupadas en dos categorías: en la primera, por ejemplo, Movimiento Infinito presenta una propuesta basada en el cuento ‘El hombre muerto’, de Horacio Quiroga, mientras que Kinesis Crew fusiona la danza urbana y contemporánea con la poesía de Jairo Aníbal Niño y la narrativa de Julio Cortázar. En la segunda categoría destacan proyectos de formato mediano como Las cuarentonas, Coquito y Chamán Yawar: fiesta de sangre, entre otros.

Cada presentación invita al público a vivir una experiencia distinta, integrando creación artística, literatura, memoria e identidad para fortalecer el vínculo entre el arte y la comunidad.

¿Cuáles son las categorías y propuestas artísticas del Festival Contracuerpo 2026?

El Festival Contracuerpo 2026 se divide en dos categorías principales: la primera, llamada Danza sobre letra los dúos, incluye propuestas como Vigilia, inspirada en un cuento de Horacio Quiroga, y La alegría de querer, que fusiona danza urbana con poesía y narrativa. La segunda categoría, Danza de mediano formato, presenta proyectos como Las cuarentonas, Coquito, La falsa consagración, Chamán Yawar: fiesta de sangre, La gran chócolo y Momo.

¿Cuál es el objetivo del Festival Contracuerpo en las bibliotecas públicas de Bogotá?

El objetivo central del Festival Contracuerpo es resaltar a las bibliotecas públicas como espacios de creación y encuentro artístico, acercando la danza y la literatura a la comunidad a través de funciones gratuitas en distintos espacios de estas instituciones. De este modo, se busca transformar la experiencia de los asistentes y ampliar el acceso a nuevas formas de expresión cultural en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.