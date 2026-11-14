Un nuevo y turbio capítulo sacude la investigación por el asesinato de dos niñas envenenadas con frambuesas contaminadas con talio en abril de 2025, luego de que salieran a la luz los audios y registros que dejó Alicia Graham, esposa del economista Juan de Bedout Vargas, quien también sufrió una intoxicación con la misma sustancia antes de fallecer el 17 de agosto de 2021 a causa de cáncer.

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A raíz de una filtración de cuadernos judiciales, se conoció que los hermanos de la víctima, Carlos y Cristina Graham Sardi, solicitaron formalmente a la Fiscalía General evaluar la apertura de un proceso paralelo para indagar la posible responsabilidad de De Bedout en la exposición intencional de su esposa al talio. Asimismo, los familiares exigen a las autoridades verificar qué persona o instancia autorizó la cremación del cuerpo de Alicia Graham.

La Unidad Investigativa de El Tiempo accedió legalmente a los mensajes de voz que llegaron a manos de los hermanos Graham y de su apoderado, el penalista David Espinosa. En las grabaciones, la mujer pasó de señalar “me envenené con talio” a advertir con firmeza: “me están envenenando”. Los audios y fotografías anexadas al expediente evidencian el progresivo deterioro de su salud, así como su convicción de que las dosis letales le eran suministradas en Bogotá. De acuerdo con sus registros, su condición mejoraba ostensiblemente cuando viajaba a Cartagena por vacaciones de Semana Santa o cuando salía del país para aplicarse la vacuna contra el covid-19.

Dicha preocupación llevó a la esposa de De Bedout a intentar contactar a un investigador privado para someter a polígrafo y revisar antecedentes de su círculo cercano; sin embargo, las gestiones se interrumpieron debido al avanzado estado de su enfermedad y su posterior deceso. Ante la solicitud de los hermanos Graham de abrir una nueva línea investigativa, piden que el caso sea asumido por Elsa Reyes, la fiscal que ha logrado avances sustanciales en el expediente por la muerte de las menores de edad y que mantiene activa una circular roja de Interpol contra la empresaria bogotana Zulma Guzmán Castro, principal señalada del doble homicidio y detenida en Londres a la espera de que se defina su extradición a Colombia en marzo de 2027.

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Por su parte, allegados a Juan de Bedout manifestaron su desconcierto ante la petición de los cuñados, reiterando que aunque la mujer resultó intoxicada con talio, los dictámenes médicos determinaron que la causa oficial de su muerte fue el cáncer. Adicionalmente, análisis en poder de la Fiscalía habrían detectado rastros de la misma sustancia en el cuerpo del propio De Bedout y de su hijo mayor, lo que abriría la hipótesis de que también habrían sido blancos de un intento de envenenamiento.

Consultado por este diario, el reconocido penalista Fabio Humar, apoderado de Juan de Bedout, señaló que desconocían la solicitud de incluir dicha hipótesis en el expediente y emitió una declaración oficial: “Estaremos atentos a los llamados que haga la justicia para esclarecer lo que corresponda y, desde luego, he recibido instrucciones de mi cliente, Juan de Bedout, para ofrecer toda la información que la Fiscalía requiera”. Mientras el ente acusador evalúa el rumbo de las copias compulsadas y las filtraciones ilegales, el caso continúa sumando misterios alrededor del uso letal del talio en el país.