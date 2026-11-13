El centro histórico de Bogotá tendrá un nuevo proyecto de vivienda que busca recuperar una de sus edificaciones tradicionales. Se trata del Hotel Augusta, ubicado en la calle 13 con carrera 4, en el sector de La Candelaria, que será intervenido para convertirse en 133 apartamentos destinados a vivienda social en alquiler.

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La iniciativa contempla la recuperación de este inmueble, declarado Bien de Interés Cultural, mediante el programa ‘Reúso para mi Casa’, impulsado por la Alcaldía de Bogotá. La propuesta busca aprovechar una construcción existente para darle un nuevo uso residencial, sin perder su valor patrimonial.

De acuerdo con el proyecto, el edificio contará con 3.400 metros cuadrados destinados a vivienda y otros 807 metros cuadrados para actividades comerciales. Esta distribución pretende incorporar nuevos residentes al centro de la ciudad y mantener espacios para el comercio, en una zona que concentra buena parte de la historia arquitectónica y cultural de la capital.

La transformación también hace parte de una estrategia para recuperar edificaciones que actualmente tienen otros usos o que requieren intervenciones para volver a ser aprovechadas. En este caso, el antiguo hotel dejará atrás su función original para convertirse en una alternativa de vivienda en el centro de Bogotá.

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Así funcionará el proyecto de vivienda en el Hotel Augusta

La iniciativa reúne al sector privado con entidades distritales como la Secretaría del Hábitat y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, que participan en el proceso de recuperación y adaptación del inmueble.

Uno de los componentes del proyecto será el acceso a subsidios mediante el programa ‘Ahorro para mi Casa’, dirigido a hogares de bajos ingresos que necesitan apoyo para cubrir el costo del arrendamiento.

1/5 ¿Y si parte de la vivienda que necesita @Bogota estuviera en edificios que ya existen? Nuestra secretaria del Hábitat, @vvbernal, presentó Augusta, el primer proyecto de #ReúsoParaMiCasa: el Hotel será recuperado para habilitar 133 viviendas en arriendo, 30 de ellas VIS. https://t.co/O9HnojGSXg — Secretaría del Hábitat (@habitatbogota) November 13, 2026

De esta manera, los 133 apartamentos estarán vinculados a una propuesta de vivienda social en alquiler, una modalidad que busca ampliar las alternativas habitacionales para familias que no necesariamente cuentan con los recursos para comprar una propiedad.

La intervención del Hotel Augusta también plantea un reto particular por las condiciones patrimoniales de la edificación. Al estar declarado Bien de Interés Cultural, su recuperación debe contemplar las disposiciones de protección que buscan conservar sus características arquitectónicas.

Con este proyecto, Bogotá apuesta por darle un nuevo uso a una construcción histórica y sumar oferta de vivienda en La Candelaria, uno de los sectores más tradicionales de la capital. La iniciativa combina la recuperación del patrimonio con la incorporación de espacios residenciales y comerciales en el centro de la ciudad.

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