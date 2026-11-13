Por: Portal Bogotá

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Bogotá volvió a ser escenario de la violencia urbana ligada al crimen organizado tras el ataque con una granada en el barrio Santa Fe. El hecho, ocurrido el 22 de enero de 2026, puso en alerta a la Policía de Bogotá respecto al control que organizaciones delincuenciales ejercen sobre el microtráfico de drogas en el centro de la ciudad. Según información de la Policía de Bogotá y de la Fiscalía General de la Nación, el principal señalado por ese acto fue un hombre identificado como alias Mailo, quien lanzó el artefacto explosivo contra un grupo de personas en una vía pública, como represalia contra quienes comerciaban drogas al margen de la organización criminal.

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De acuerdo con el reporte policiaco, Mailo forma parte del ala sicarial de ‘Los Boyacos’, también conocidos como ‘V-For’. Aunque no ocupaba un cargo de liderazgo, las autoridades creen que su papel era central en la ejecución de ataques violentos y homicidios selectivos por orden de los cabecillas de la organización. El ataque a granada dejó un saldo fatal: una víctima mortal y varios heridos, confirmando la capacidad de daño de la estructura delictiva.

La Fiscalía y la Policía detallan que ‘Los Boyacos’ operan de manera jerarquizada, con funciones definidas. Alias Yimi o Boyaco es señalado como líder, mientras alias El Viejo administraba recursos y coordinaba la distribución de sustancias. Su actividad se sostenía en una red que incluía expendio, vigilancia armada y represión violenta contra cualquier persona que pusiera en riesgo sus operaciones, ya fuera por colaborar con las autoridades, vender drogas de forma independiente o intentar abandonar la estructura. Para estas tareas, delegaban funciones a miembros como alias Carramán, Drilococo, El Diablo y el propio Mailo, responsables de las acciones de sicariato.

La fachada para el negocio ilegal eran humildes puestos ambulantes: chazas de venta de tinto, bares y ventas ambulantes que servían para distribuir marihuana, cocaína, tusi y bazuco. En particular, la Policía documentó la modalidad de pasamanos en la zona de tolerancia del barrio Santa Fe, donde los ingresos ilícitos sobrepasaban los 250 millones de pesos.

La violencia derivada de la disputa territorial dejó al menos seis homicidios durante 2026, y, según la investigación, hubo intentos de ocultar los crímenes mediante el retiro de registros de cámaras y el traslado de cadáveres a otros barrios. El operativo conjunto entre policía y Fiscalía, desarrollado tras nueve meses de investigaciones, incluyó 26 allanamientos en zonas como Bosa, Los Mártires y Chía, y terminó con la captura de diez presuntos integrantes de la banda, ocho hombres y dos mujeres, a quienes se les imputaron cargos que incluyen concierto para delinquir, homicidio agravado y terrorismo.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, estos resultados evidencian la importancia de denunciar hechos delictivos, razón por la que se recuerda la relevancia de la Línea de Emergencias 123 en Bogotá para apoyar procesos investigativos y judiciales.

¿Quiénes son ‘Los Boyacos’ o ‘V-For’ y cómo operaban en Bogotá?

‘Los Boyacos’, también llamados ‘V-For’, son una estructura criminal identificada por la Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación. Su operación estaba jerarquizada, con líderes que coordinaban tareas como distribución de drogas, administración de recursos ilícitos y ejecución de actos violentos. Utilizaban puestos ambulantes y bares como fachadas para la venta de marihuana, cocaína, tusi y bazuco, empleando métodos como pasamanos y acciones violentas para dominar territorios y proteger sus intereses.

¿Por qué la estructura de microtráfico en Santa Fe es tan difícil de desarticular?

La dificultad radica en la capacidad de la estructura criminal para camuflar sus actividades bajo fachadas legítimas, como puestos de tinto y ventas ambulantes, además de su organización jerárquica y el uso de violencia selectiva para mantener el control territorial. La investigación reveló que también recurrían a eliminar pruebas y desplazar a sus víctimas, lo que dificultaba la intervención de las autoridades y prolongaba la impunidad en el sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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