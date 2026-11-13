Por: Portal Bogotá

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Bogotá, reconocida por su riqueza cultural, se convertirá entre el 13 y el 19 de noviembre de 2026 en el epicentro de la creatividad y el arte, con planes y eventos para todos los gustos y edades. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), serán jornadas en las que la ciudad se llenará de conciertos, presentaciones teatrales, exposiciones, festivales y opciones gratuitas o pagas, donde tanto residentes como visitantes podrán sumergirse en el panorama artístico local e internacional.

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Uno de los eventos más esperados es la VII Noche de Museos de Bogotá y la IV Noche Iberoamericana de Museos, programada para el viernes 13 de noviembre. Más de 80 museos participarán en esta celebración, que incluye exposiciones, talleres, recorridos y actividades nocturnas repartidas en más de 14 localidades de la capital. Según la información oficial, la programación se extiende desde el 10 de noviembre, ofreciendo tanto actividades presenciales como virtuales, y destaca el papel de los museos en la memoria y el diálogo de las sociedades. Todos los eventos de la Noche de Museos tendrán entrada libre.

Para quienes disfrutan de los sabores y sonidos internacionales, el festival “México en el corazón de Bogotá” vuelve el 14 y 15 de noviembre a la Plaza de Bolívar. Impulsado por una alianza entre la SDCRD, la Embajada de México y varias entidades distritales, este festival une gastronomía, emprendimientos y agrupaciones musicales, con invitados de honor del estado mexicano de Querétaro. La agenda musical incluye mariachis, orquestas y DJs desde las 11:00 a. m. hasta las 8:30 p. m. ambos días.

El circuito artístico se complementa con exposiciones como “Geografías Comunes” en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), noches musicales como Macuira en el Muelle de la FUGA y el ciclo “Gaitán al Aire”, así como la fiesta de aniversario del barrio 11 de Noviembre en Barrios Unidos. Además, las presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, en homenaje a Dmitri Shostakóvich, marcan un espacio para la música sinfónica rusa, mientras que géneros como el ska, el punk y el metal tendrán presencia en la Plaza de Lourdes el 14 de noviembre.

Otros hitos culturales incluyen el festival de cortometrajes BOGOSHORTS, la puesta en escena de obras de teatro futuristas como “Fragilia” y experiencias inmersivas en museos como Maloka. Con variedad de horarios, escenarios y propuestas artísticas, Bogotá se reafirma durante esta semana como un territorio de encuentro, experimentación y participación cultural, según la programación publicada por la SDCRD y sus entidades asociadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los eventos destacados de la Noche de Museos en Bogotá 2026?

La VII Noche de Museos de Bogotá y la IV Noche Iberoamericana de Museos ofrecen exposiciones, recorridos, talleres y actividades nocturnas en más de 80 museos distribuidos en más de 14 localidades. Destacan la programación en el Museo de Los Chircales, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y Maloka, todos con entrada libre, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

¿Qué actividades incluye el festival México en el corazón de Bogotá 2026?

El festival México en el corazón de Bogotá, con programación los días 14 y 15 de noviembre en la Plaza de Bolívar, reúne más de 80 emprendimientos gastronómicos y artesanales, música en vivo con agrupaciones mexicanas y latinoamericanas, y la participación especial del estado de Querétaro. Las actividades se desarrollan desde la mañana hasta la noche, fortaleciendo los lazos culturales entre Bogotá y México.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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