Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa firme en su lucha contra el crimen organizado, especialmente en zonas donde la acción de grupos delictivos representa una amenaza constante para la seguridad ciudadana. En este contexto, la Policía de Bogotá, durante labores de patrullaje, registro y control en la localidad de Ciudad Bolívar, logró dar un golpe significativo al capturar mediante orden judicial a un hombre de 50 años, por los presuntos delitos de extorsión agravada tentada y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Así lo informó la autoridad, señalando la importancia del operativo en sus esfuerzos diarios en contra de estructuras criminales que operan en la ciudad.

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El procedimiento ocurrió en el sector de La María, en el momento en que los uniformados requerían al ciudadano para realizar una inspección y comprobar sus antecedentes. Tras la consulta de su documento en el sistema, se halló que existía un requerimiento judicial en su contra, lo que llevó a su inmediata detención. Posteriormente, las verificaciones permitieron establecer que el capturado, conocido con el alias de ‘El Temible’, era el presunto jefe urbano del grupo delincuencial ‘Los Pachenca’, con injerencia en Ciénaga, Magdalena. Desde dicha localidad, habría coordinado delitos de alto impacto social como homicidio, de acuerdo con la información de la Policía de Bogotá.

Es relevante subrayar que el individuo capturado ya contaba con un historial delictivo considerable. Los antecedentes incluyen delitos como concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, fuga de presos, homicidio, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y concierto para delinquir agravado con fines de homicidio. Tras su aprehensión, ‘El Temible’ fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que deberá adelantar el proceso para el cumplimiento de su pena.

Las autoridades recalcan a los ciudadanos la importancia de denunciar cualquier hecho que atente contra la convivencia o que sea de naturaleza delictiva, por medio de la Línea de Emergencias 123, ya que estas denuncias son cruciales para el desarrollo de investigaciones y para fortalecer la seguridad de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es ‘El Temible’ y cuál era su rol en el grupo delincuencial ‘Los Pachenca’?

‘El Temible’ es el alias por el que se conoce al hombre capturado recientemente en Ciudad Bolívar por la Policía de Bogotá. Las autoridades lo señalan como presunto jefe urbano del grupo delincuencial denominado ‘Los Pachenca’ de Ciénaga, Magdalena, y afirman que desde allí coordinaba delitos como homicidio.

¿Por qué es importante denunciar delitos en Bogotá a través de la Línea de Emergencias 123?

De acuerdo con lo reportado por la Policía de Bogotá, las denuncias realizadas por la ciudadanía a través de la Línea de Emergencias 123 son fundamentales para agilizar los procesos investigativos, facilitar sanciones y combatir efectivamente el crimen en la ciudad, contribuyendo así a que Bogotá sea un lugar más seguro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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