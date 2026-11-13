Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) ha iniciado un proceso de transformación urbana en el centro de Bogotá con el lanzamiento del programa "Reúso para mi Casa". El propósito principal de esta iniciativa es recuperar edificaciones deterioradas o actualmente en desuso y convertirlas en nuevos espacios habitables, lo que representa una nueva apuesta para ampliar las posibilidades de acceso a vivienda y revitalizar áreas históricas de la ciudad. El primer proyecto de este programa será la rehabilitación del antiguo Hotel Augusta, una edificación ubicada en la calle 13 con carrera 4, en el tradicional barrio La Catedral.

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Este inmueble será reacondicionado para ofrecer 133 viviendas, tanto de interés social (VIS, por sus siglas) como no VIS, todas en modalidad de arriendo. Así, el proyecto se convierte en una alternativa que busca sortear parte del déficit habitacional, aprovechando la infraestructura ya disponible y reduciendo la presión sobre suelos no consolidados. Según la Secretaría Distrital del Hábitat, el Hotel Augusta posee además un valor cultural relevante: está catalogado como un Bien de Interés Cultural (BIC) de nivel 2, con conservación integral, en un sector significativo por su riqueza arquitectónica e histórica.

De acuerdo con declaraciones de Vanessa Velasco, secretaria del Hábitat, con este proyecto "se demuestra que hacer vivienda también significa mirar hacia atrás para construir hacia adelante", en alusión a la importancia de recuperar el patrimonio y adaptarlo a las necesidades contemporáneas. Las 133 viviendas estarán ubicadas en cerca de 3.400 metros cuadrados, con 807 metros cuadrados adicionales para comercio y servicios, lo cual dinamizará distintos usos en una zona central de Bogotá.

La gestión del proyecto cuenta con la promoción de Industrias Martinicas El Vaquero S.A.S., el acompañamiento de la Secretaría Distrital del Hábitat y la articulación de entidades como el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo). Además, hay un componente social relevante: la iniciativa se integra con el programa distrital 'Ahorro para mi Casa', que ofrece subsidios de arrendamiento y fomenta el ahorro, facilitando que familias de Bogotá puedan acercarse a su meta de tener vivienda propia.

Según la Encuesta Multipropósito de 2021 citada por la Secretaría, el 50,1 % de los hogares de Bogotá vivían en arriendo, y más de la mitad de estos hogares tenían ingresos inferiores a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto subraya la importancia de desarrollar nuevas soluciones habitacionales asequibles dentro de las zonas urbanas consolidadas, siguiendo ejemplos internacionales como los de Berlín, Rotterdam, Glasgow y Quito, que han apostado por reconvertir edificaciones existentes para usos residenciales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el programa 'Reúso para mi Casa' de la Secretaría Distrital del Hábitat?

El programa "Reúso para mi Casa" permite que edificaciones deterioradas o en desuso sean rehabilitadas y adaptadas para convertirse en viviendas habitables, aprovechando la infraestructura existente en el centro de Bogotá. Bajo este modelo, el antiguo Hotel Augusta será transformado en 133 viviendas en arriendo, incluyendo unidades de interés social, con acompañamiento de entidades como el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. Además, el proyecto está vinculado al programa 'Ahorro para mi Casa', que entrega subsidios de arrendamiento a los beneficiarios.

¿Qué significa que el Hotel Augusta sea un Bien de Interés Cultural de nivel 2?

Que el Hotel Augusta sea considerado un Bien de Interés Cultural (BIC) de nivel 2 conlleva que posee un valor patrimonial relevante para Bogotá y, por lo tanto, está sujeto a una conservación integral. Esto implica que cualquier intervención o reutilización de la edificación debe respetar sus características históricas y arquitectónicas, asegurando su preservación para las futuras generaciones mientras se adapta a nuevos usos, como el habitacional.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.