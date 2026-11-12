Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) avanza de manera significativa en su compromiso por mejorar la calidad de vida de las familias en Bogotá. Según información divulgada por la SDHT, cuatro familias de la localidad de Ciudad Bolívar fueron beneficiadas recientemente con viviendas mejoradas dentro del programa 'Mejora tu Casa'. Entre quienes recibieron estos beneficios se encuentran Ana Carlina Espinosa, Ana Milena Ramírez Vargas, Jaime Valencia Cobo y Martha Cecilia Guzmán Hueso, quienes ahora cuentan con hogares intervenidos para responder a sus necesidades particulares.

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La secretaria Distrital del Hábitat, Vanessa Velasco Bernal, destacó que el objetivo del programa va más allá de la simple remodelación estructural de los inmuebles. En sus palabras, "con 'Mejora tu Casa' buscamos que las familias puedan vivir mejor sin tener que abandonar el hogar que han construido durante años. No se trata solamente de cambiar pisos o renovar una cocina o un baño, sino de ofrecer espacios más seguros, cómodos y saludables, que respondan a las necesidades de quienes los habitan". Este enfoque integral busca brindar entornos óptimos, seguros y funcionales para los habitantes, mejorando de manera directa sus condiciones de habitabilidad.

En la localidad de Ciudad Bolívar ya se han culminado 295 intervenciones, con 682 subsidios asignados en total. En el contexto general de Bogotá, el programa reporta hasta la fecha 1.400 mejoramientos de vivienda ejecutados y 2.866 subsidios entregados, de acuerdo con información oficial de la SDHT. Los trabajos desarrollados abarcan adecuaciones en baños, cocinas, pisos, paredes y cubiertas, entre otros espacios críticos al interior de las viviendas. Estas acciones permiten prevenir y reducir problemas de filtraciones, humedades y deterioro en los espacios que habitan estas familias.

Un aspecto relevante de las obras entregadas es la incorporación de criterios de sostenibilidad, reconocidos a través de la certificación CASA Mejoramientos, otorgada por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Esta distinción resalta la implementación de dispositivos que permiten ahorrar agua, mejoras en la iluminación y ventilación, así como prácticas enfocadas en hacer un uso eficiente de los recursos dentro de los hogares intervenidos.

De esta manera, el programa 'Mejora tu Casa' refuerza el compromiso de la SDHT de transformar entornos vulnerables y brindar soluciones reales a las familias de Bogotá, enfocándose tanto en el bienestar físico como en la sostenibilidad a largo plazo de sus viviendas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las características de las viviendas mejoradas en Ciudad Bolívar bajo el programa Mejora tu Casa?

Las viviendas intervenidas en Ciudad Bolívar recibieron mejoras en espacios como baños, cocinas, pisos, paredes y cubiertas, respondiendo a necesidades identificadas en cada hogar. Estos trabajos buscan no solo adecuar los ambientes, sino prevenir problemas como humedades y deterioro, priorizando la seguridad y el confort de los habitantes, según la Secretaría Distrital del Hábitat.

¿Qué es la certificación CASA Mejoramientos y por qué es relevante en el programa Mejora tu Casa?

La certificación CASA Mejoramientos, otorgada por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, reconoce viviendas que incorporan criterios de sostenibilidad, como dispositivos ahorradores de agua, eficiencia en iluminación y ventilación, y el uso responsable de recursos. Esta distinción es relevante porque asegura que los trabajos realizados contribuyen a entornos más amigables con el medio ambiente y sostenibles para las familias beneficiadas.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.