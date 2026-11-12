Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la protección de la primera infancia es una prioridad central de acuerdo con campañas recientes de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (SDS). La entidad remarca el deber de transformar los hogares en espacios seguros y adaptados a las necesidades de niños, niñas y bebés. Esta responsabilidad recae principalmente en los padres y cuidadores, quienes deben ponerse en el lugar de los menores, no solo físicamente al bajar su perspectiva, sino en su capacidad de explorar sin medir el peligro. Así lo señaló la SDS en publicaciones oficiales y en su cuenta de la red social X, donde alerta que cada elemento del hogar puede convertirse en un riesgo para la salud de los más pequeños.

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Según la SDS, la etapa de la primera infancia está marcada por una intensa exploración y desarrollo de las habilidades motoras, cognitivas y físicas, lo que implica que los menores no siempre identifican los peligros. Las medidas para reducir accidentes graves en el hogar son diversas y requieren, sobre todo, atención consciente a detalles cotidianos. Una de las principales recomendaciones oficiales es revisar el hogar desde la altura de un niño, explorando rincones, muebles y objetos que, para un adulto, pueden pasar inadvertidos, pero son riesgos potenciales en el desarrollo infantil.

Entre las acciones sugeridas destacan la instalación de protectores de esquinas en mesas bajas y muebles con bordes filosos, así como fijar a la pared los dispositivos electrónicos y muebles pesados que podrían caer si un menor intenta treparlos. También se aconseja colocar barreras de seguridad en la parte superior e inferior de las escaleras y verificar que las barandas no tengan aberturas amplias. Otros focos de peligro se encuentran en la cocina y el baño, donde puede haber quemaduras y caídas. Por ello, la SDS sugiere usar los quemadores traseros de la estufa, mantener los mangos de las ollas hacia adentro y poner productos tóxicos fuera del alcance o asegurar armarios con pestillos especiales.

La seguridad eléctrica también es clave: la guía recomienda el uso de tapas en los enchufes accesibles y evita dejar cables colgantes de electrodomésticos. Para prevenir asfixias, se recomienda un chequeo frecuente del suelo buscando objetos pequeños, aplicando la regla de que cualquier cosa que quepa en un tubo de cartón representa un peligro. Estas precauciones son presentadas por la SDS como tareas indispensables que garantizan el bienestar de la niñez y fomentan un entorno de #MASBienestar en la iniciativa Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

¿Cuáles son las principales recomendaciones de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá para prevenir accidentes en la primera infancia?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, se recomienda adoptar la perspectiva del niño revisando el hogar desde su altura, instalar protectores en esquinas de muebles, fijar dispositivos electrónicos y estanterías a la pared, colocar puertas de seguridad en escaleras, usar quemadores traseros y mangos de ollas hacia adentro, resguardar productos tóxicos y mantener el baño seguro. También se sugiere proteger enchufes, evitar cables accesibles y retirar objetos pequeños del suelo.

¿Por qué es importante adaptar el entorno del hogar a las necesidades de la primera infancia?

La adaptación del entorno en casa es clave, porque los niños en la primera infancia exploran activamente y carecen del desarrollo suficiente para reconocer situaciones de riesgo. Según la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, prevenir accidentes permite el desarrollo sano de las habilidades motoras, cognitivas y físicas, y proporciona un ambiente seguro para el bienestar de los menores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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