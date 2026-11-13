Una reveladora red de evidencias, filtraciones y nuevas líneas de investigación sacude el caso del envenenamiento con talio que consternó a la capital del país tras la muerte de dos menores de edad en abril de 2025, a raíz del consumo de unas frambuesas con chocolate impregnadas con dicho metal pesado. La Fiscalía General de la Nación ordenó una indagación formal para establecer el origen de la filtración de piezas procesales clave, las cuales incluyen testimonios, fotografías, chats y audios inéditos de Alicia Graham, esposa del economista Juan de Bedout Vargas y madre de una de las niñas fallecidas, según reveló El Tiempo.

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El ente acusador advirtió que la divulgación de este material pone en riesgo el debido proceso, el desarrollo de las pesquisas y la integridad de testigos y víctimas. Las filtraciones salieron a la luz luego de que los hermanos de Alicia, Carlos y Cristina Graham Sardi, solicitaran formalmente al fiscal 41 de la seccional de Vida que se investigue como hipótesis la posible responsabilidad de Juan de Bedout en la exposición intencional de su esposa al talio y su posterior relación con su fallecimiento, ocurrido el 17 de agosto de 2021 bajo un diagnóstico oficial de cáncer, de acuerdo con el rotativo.

La solicitud de la familia está soportada en información médica, toxicológica y documental que incluye registros de audio enviados por la propia Alicia semanas antes de morir. En uno de los mensajes de voz conocidos en exclusiva, fechado el 29 de julio de 2021, la mujer aseguró a sus allegados que “otra vez la estaban envenenando”, un giro radical frente a su versión inicial de haber ingerido la sustancia de manera accidental antes de un viaje a Europa. Asimismo, se conoció que la víctima alcanzó a pedir la contratación de un investigador privado y que se sometiera a polígrafo a personas de su entorno, según el informe periodístico.

Paralelamente, el expediente principal por el homicidio de las menores y la tentativa de homicidio de otros dos adolescentes avanza hacia la imputación de cargos contra la empresaria Zulma Guzmán —con quien Juan de Bedout sostuvo una relación extramatrimonial—. La fiscal Elsa Reyes citó de manera virtual a Guzmán el pasado 9 de noviembre; sin embargo, la procesada no se presentó y la diligencia para definir su extradición desde una corte en Londres —donde permanece privada de la libertad— quedó aplazada hasta marzo de 2027, argumentando congestión en sus frentes jurídicos. Cabe recordar que en un casillero del club El Nogal asignado a Guzmán fueron hallados frascos con talio, guantes y un disfraz.

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Ante los nuevos requerimientos de la familia Graham para que ambos expedientes sean acumulados bajo un mismo fiscal y se indague la conducta de Juan de Bedout, su abogado defensor, el penalista Fabio Humar, señaló que su cliente se mantiene a la entera disposición de la justicia para ofrecer toda la información requerida por los investigadores.

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