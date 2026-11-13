Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá no cesa su lucha contra el crimen organizado, una tarea que se ha fortalecido en sectores vulnerables como la parte alta de Usme. Es allí donde, durante años, una estructura criminal conocida como ‘Los Ingenieros’ impuso condiciones ilegales, afectando gravemente la vida de las familias. De acuerdo con información recopilada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, fue crucial la colaboración de los habitantes de los sectores de Compostela y El Refugio, quienes, a través de denuncias anónimas, permitieron a las autoridades esclarecer actividades, identificar a los responsables y dimensionar el daño generado por esta estructura delincuencial.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los episodios más relevantes tuvo lugar en 2024, cuando el asesinato de cinco miembros de una misma familia en Compostela impulsó a las autoridades a profundizar en la investigación. De acuerdo con los datos oficiales, la estructura de ‘Los Ingenieros’ se dedicaba a delitos graves como homicidio, extorsión, desplazamiento forzado, tráfico de estupefacientes y venta irregular de lotes, además de involucrar a menores de edad en sus actividades delictivas.

En el proceso investigativo fue determinante el papel de la Fiscalía General de la Nación y la recopilación de información entregada por la comunidad. Se emplearon diversos recursos: interceptaciones telefónicas, reconocimientos fotográficos, testimonios juramentados, retratos hablados y análisis de videos de cámaras de vigilancia para precisar la estructura y los movimientos de la banda.

En junio de 2025, la captura de cinco integrantes, incluido alias ‘Emi’ —entonces líder de la organización— marcó un primer gran avance. Sin embargo, tras este golpe, la estructura se reorganizó bajo el mando de alias ‘Picolino’ en Compostela y alias ‘Andresito’ en El Refugio, quienes continuaron con la comercialización ilegal de terrenos, tráfico de drogas y cobros extorsivos.

El 28 de octubre de 2026, una nueva intervención denominada Operación Kratos, liderada por el Gobierno Nacional y el Distrito de Bogotá, logró capturar a ‘Picolino’ mientras que ‘Andresito’ falleció durante la actuación policial, debilitando significativamente a ‘Los Ingenieros’. El alcalde Carlos Fernando Galán resaltó la importancia de esta acción, señalando las múltiples capturas, los allanamientos y el impacto sobre diez estructuras criminales en total. Según el balance divulgado por la Secretaría Distrital de Seguridad, se capturaron 172 personas en la ciudad durante el operativo.

Este resultado representa, para las familias de Usme, un paso fundamental hacia la recuperación de su entorno, gracias al trabajo articulado entre instituciones y comunidad. Según la Secretaría Distrital de Seguridad, la denuncia fue la herramienta esencial que permitió llevar a los responsables ante la justicia.

¿Cómo operaba la banda ‘Los Ingenieros’ en Usme?

De acuerdo con la información oficial citada por la Secretaría Distrital de Seguridad y la Fiscalía General de la Nación, ‘Los Ingenieros’ realizaban actividades ilícitas como homicidios, extorsiones, desplazamientos forzados, tráfico de estupefacientes y venta ilegal de lotes. Además, instrumentalizaban a menores para sus fines delictivos y mantenían el control en los sectores de Compostela y El Refugio.

¿Qué fue la Operación Kratos y cuáles fueron sus resultados?

La Operación Kratos, liderada por el Gobierno Nacional y el Distrito, se llevó a cabo el 28 de octubre de 2026 contra la banda ‘Los Ingenieros’ en Usme. Entre sus resultados, destacan la captura de 172 personas, 114 allanamientos, la detención de ‘Picolino’ y la muerte de ‘Andresito’, debilitando así la estructura delincuencial y restituyendo la seguridad en sectores afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z