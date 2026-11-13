Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) de Bogotá, en colaboración con la Secretaría Distrital de la Mujer (SDMujer), realizó la entrega de la certificación del programa 'Educación e Inclusión Financiera' a 29 coordinadoras y un coordinador de las Manzanas del Cuidado. Según información oficial de la SDHT, estos líderes ahora asumen la responsabilidad de compartir los conocimientos adquiridos con otras mujeres cuidadoras en sus comunidades, fortaleciendo el acceso a herramientas para la autonomía económica.

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Este logro es resultado de un convenio entre la SDHT y la SDMujer, cuyo objetivo ha sido acercar la educación financiera tanto a las Manzanas del Cuidado, como a los Buses del Cuidado, que funcionan en entornos rurales y urbanos. La capacitación les permite a las coordinadoras ofrecer orientación sobre distintos temas: manejo de finanzas del hogar, ahorro programado, acceso a créditos, funcionamiento de las centrales de riesgo y opciones de subsidios de vivienda. Así mismo, pueden socializar alternativas actuales del plan Mi Casa en Bogotá, permitiendo a más mujeres encaminarse hacia la meta de vivienda propia.

Las cifras proporcionadas por la Secretaría Distrital del Hábitat reflejan la relevancia de esta estrategia. Las Manzanas del Cuidado han facilitado la inscripción de 9.154 personas al programa en el año 2026, lo que representa el 68 % del total de inscritos, de las cuales 3.602 ya obtuvieron su certificación. Con corte al 9 de noviembre, el programa había superado las metas anuales con 13.409 inscritos y 6.909 certificados. Además, 2.852 hogares que participaron iniciaron proceso para acceder a un subsidio, y 1.609 ya recibieron este beneficio.

Durante la ceremonia de certificación se destacó el testimonio de Diana Raquel Cotrina, cuidadora de la Manzana del Cuidado de Barrios Unidos. Ella relató cómo, gracias al curso y al acompañamiento, su familia aprovechó la iniciativa Ahorro para mi Casa, accedió a Oferta Preferente y logró avanzar hasta el cierre financiero de su vivienda con ayuda del subsidio otorgado. Cotrina subrayó la importancia de la educación financiera en cada paso para alcanzar el sueño de obtener una vivienda propia.

De acuerdo con la SDHT, el curso es gratuito, no requiere intermediarios y está disponible presencialmente en las Manzanas del Cuidado de cada localidad y virtualmente a través de la página del Hábitat. El temario incluye finanzas del hogar, ahorro programado, créditos y centrales de riesgo, y subsidios de vivienda. Esta propuesta busca promover el bienestar y la estabilidad de las familias cuidadoras en Bogotá, reduciendo barreras de acceso a la vivienda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en el curso de educación e inclusión financiera de la Secretaría Distrital del Hábitat?

De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat, cualquier ciudadano puede acceder al curso de educación e inclusión financiera, de manera gratuita y sin intermediarios. La formación está disponible de forma presencial en las Manzanas del Cuidado de cada localidad y también virtualmente por medio de la página oficial de la SDHT, lo que facilita el acceso a quienes buscan fortalecer sus conocimientos financieros y postularse a subsidios de vivienda.

¿Qué son las Manzanas del Cuidado y cuál es su importancia para las mujeres cuidadoras en Bogotá?

Las Manzanas del Cuidado, según la información divulgada por la Secretaría Distrital del Hábitat, son espacios creados para brindar apoyo y formación a mujeres cuidadoras, facilitando su acceso a servicios y programas que favorecen el desarrollo de su autonomía económica. A través de estas Manzanas, las mujeres tienen mayores oportunidades para acceder a educación financiera, orientación sobre vivienda y acompañamiento en procesos que les permitan mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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