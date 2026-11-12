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Esta Navidad, el centro comercial Titán Plaza quiere que los regalos trasciendan y se conviertan en oportunidades para quienes más lo necesitan, por eso realiza un lanzamiento diferente de su Navidad. En una decisión que refleja su compromiso con la responsabilidad social y el bienestar de las comunidades, el centro comercial destinará 140 millones de pesos como aporte propio a la reconstrucción de escuelas en Dosquebradas, Risaralda, afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, y liderará una gran movilización solidaria para alcanzar una meta de recaudo de $250 millones, con el propósito de contribuir a recuperar espacios educativos y oportunidades para 1.650 niños y jóvenes.

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La iniciativa se materializará a través de la ‘Donatón Navidad Titán’: “Un regalo del alma para el alma”, una apuesta que este año le dará un significado diferente al tradicional lanzamiento de la Navidad del centro comercial. En lugar de centrar sus esfuerzos en los obsequios acostumbrados para diferentes fundaciones sociales, Titán Plaza decidió convertir esos recursos en una contribución concreta para la educación, la esperanza y el futuro de los niños de esta región del país.

La Donatón contará con el respaldo de la Fundación El Alma No Tiene Color, liderada por la top model y actriz Belky Arizala, aliada de Titán Plaza en diferentes iniciativas sociales, y convocará a marcas, proveedores, clientes, visitantes, aliados estratégicos y colaboradores de la administración para sumar voluntades y alcanzar la meta propuesta.

La jornada presencial se realizará el sábado 14 de noviembre, de 2:00 de la tarde a 8:00 de la noche, en la Plazoleta de Eventos de Titán Plaza. Asimismo, quienes deseen sumarse a esta causa podrán realizar sus donaciones en línea desde el 14 de noviembre de 2026 hasta el 11 de enero de 2027, a través de los canales habilitados para la campaña.

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Una jornada de solidaridad, música, moda y esperanza

La Donatón será el escenario de un encuentro cultural y artístico en el que diferentes expresiones del talento colombiano se unirán para apoyar esta causa.

La programación comenzará a las 2:00 p. m. con la instalación oficial de la Donatón y continuará con desfiles de moda, muestras musicales y presentaciones especiales.

La agenda contará con la participación de cinco marcas de Titán Plaza, que presentarán sus propuestas en pasarela; el desfile de África Fashion Week Colombia, con la diseñadora Gina Melecio, de Leticia; el Grupo Llanero del Ejército Nacional; Danny Marín, reconocido como embajador del merengue en Colombia; el Quintetto Big Band de la Armada Nacional, y los artistas que representarán a Yo Me Llamo Rafael Orozco y Yo Me Llamo Camilo.

El cierre de la jornada estará dedicado a la magia de la temporada con el gran lanzamiento de la Navidad Titán: donde todos encuentran su lugar, a las 7:00 de la noche, acompañado de la presentación del show de la agrupación Cantar y Vivir.

Navidad que construye futuro

Con esta iniciativa, Titán Plaza reafirma que su compromiso con las comunidades va más allá de ofrecer espacios de encuentro, entretenimiento y experiencias. Su apuesta es generar impactos positivos y convertir su capacidad de convocatoria en oportunidades para transformar vidas.

“Esta Navidad queremos que nuestro regalo llegue mucho más lejos. Por eso, decidimos transformar una tradición y nuestro lanzamiento de Navidad en una oportunidad para aportar a la educación y al futuro de 1.650 niños y jóvenes. Nuestro aporte de 140 millones de pesos es el punto de partida de una gran movilización a la que invitamos a marcas, aliados, visitantes y a toda la comunidad a sumarse. Nos hemos propuesto alcanzar los 250 millones de pesos porque creemos que, cuando unimos voluntades y ponemos el corazón en una causa, podemos lograr grandes transformaciones”, afirmó la gerente de Titán Plaza, Yazmin Lombana Romero.

La invitación está abierta para que todos los colombianos se sumen, realicen su donación y compartan esta iniciativa. Porque reconstruir una escuela significa mucho más que recuperar una infraestructura: significa devolverles a los niños un lugar para aprender, crecer, descubrir sus talentos y seguir soñando.

Este 14 de noviembre, Titán Plaza invita a vivir el lanzamiento de la Navidad diferente, en la que la solidaridad será el mejor regalo: DONATÓN NAVIDAD TITÁN.

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