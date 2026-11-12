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Esta Navidad, Plaza Imperial Centro Comercial invita a sus visitantes a vivir una experiencia extraordinaria con Imperial Ártico, una propuesta que trae por primera vez a Suba una experiencia de nieve 100 % real, en un ambiente a -16 °C que transportará a niños, jóvenes y adultos a un escenario invernal lleno de magia, emoción y aprendizaje.

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Más allá de la sorpresa de conocer la nieve, Imperial Ártico nace con un propósito: recordar que el mejor regalo que podemos darle al planeta es cuidarlo. A través de una experiencia inmersiva que combina entretenimiento, tecnología, interacción y conciencia ambiental, Plaza Imperial busca que la celebración de la Navidad se convierta también en una oportunidad para reflexionar sobre el calentamiento global, el derretimiento de los polos y los glaciares, y la importancia de proteger los ecosistemas y las especies que habitan en ellos.

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Una Navidad para vivir, aprender y actuar por el planeta:

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Desde el 7 de noviembre de 2026, Imperial Ártico ofrecerá diferentes escenarios y actividades diseñados para que los visitantes se conviertan en protagonistas de esta experiencia. Uno de sus principales atractivos será el Árbol de la Vida, una imponente estructura de más de 15 metros de altura ubicada en Plaza Eventos que transformará las tradicionales bolas decorativas navideñas en mensajes con acciones cotidianas para proteger el medioambiente, como ahorrar agua, utilizar responsablemente la energía y separar adecuadamente los residuos.

La experiencia también contará con una estación de generación de energía limpia en la que los visitantes podrán pedalear en dos bicicletas conectadas a un sistema de dinamo, convirtiendo su esfuerzo físico en energía para encender parte de la escenografía. Esta actividad permitirá demostrar de manera práctica cómo las acciones individuales pueden contribuir a un consumo energético más consciente.

Los visitantes podrán poner a prueba sus conocimientos en la Escuela Polar, una estación interactiva con pantalla táctil, preguntas y respuestas sobre el planeta y premios para los participantes. Asimismo, la estación Huellas de Compromiso invitará a niños y adultos a tomarse fotografías con avisos que representen sus promesas personales para cuidar la Tierra, convirtiendo cada imagen en una declaración de compromiso ambiental.

La propuesta se complementará con tres escenografías animatrónicas que enriquecerán el recorrido por todo el Centro Comercial y harán de esta Navidad una experiencia llena de descubrimientos, emoción y conexión con la naturaleza.

La magia de la nieve también nos recuerda lo que podemos perder:

La llegada de la nieve real será una oportunidad para acercar a los visitantes a la importancia de conservar los ecosistemas polares. El calentamiento global está provocando la pérdida de hielo en los polos y los glaciares, transformando los hábitats de numerosas especies y poniendo en riesgo el equilibrio de los ecosistemas.

Por eso, Imperial Ártico busca que cada visitante se lleve mucho más que una fotografía: una reflexión sobre cómo sus decisiones diarias pueden marcar la diferencia. Cuidar el agua, apagar las luces que no se necesitan, reducir el consumo de energía, reutilizar materiales y reciclar son acciones sencillas que, adoptadas de manera colectiva, contribuyen a reducir nuestro impacto ambiental.

En línea con este propósito, la iluminación de la campaña estará conectada a los paneles solares del centro comercial, integrando la infraestructura de energía solar de Plaza Imperial a la experiencia navideña y reforzando el mensaje de que la sostenibilidad también puede ser parte de las celebraciones.

Recomendaciones para disfrutar de la nieve real

Inicio de operación: Sábado 7 de noviembre de 2026.

La atracción estará abierta al público y por realizar compras en los establecimientos de Plaza Imperial podrán recibir un descuento sobre la boletería. Estará ubicada en la entrada principal, No. 1 con un área de más de 180 m2.

Debido a que la experiencia se desarrollará a una temperatura de -16 °C, Plaza Imperial recomienda a todos los visitantes asistir bien abrigados, con chaqueta, saco, bufanda y zapatos adecuados para ambientes de bajas temperaturas. La preparación es fundamental para disfrutar cómodamente de esta experiencia invernal.

Con Imperial Ártico, Plaza Imperial reafirma su apuesta por el entretenimiento con propósito, creando espacios donde la diversión familiar se conecta con el aprendizaje, la innovación y el compromiso ambiental. Esta Navidad, la invitación es a vivir la magia de la nieve, compartir momentos inolvidables y recordar que el futuro del planeta también depende de nosotros.

Porque el mejor regalo de esta Navidad es cuidar el planeta.

LANZAMIENTO DE NAVIDAD:

Imperial Ártico te espera en Plaza Imperial, el sábado 14 de noviembre desde las 2:00 p.m. en Plaza Eventos con los tributos a Los Hispanos, Los Graduados y Pastor López son la fórmula perfecta para encender ­esta navideña, ya que su repertorio de­fine el sonido tradicional del ­fin de año en Colombia y Latinoamérica.

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El Coro Imperialito acompañará el encendido de luces del Centro Comercial que será a partir de las 6:00 p.m.

SORTEO POR COMPRAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS:

Durante la temporada de fin de año, el Centro Comercial organizó su sorteo de fin de año con un plan de premios de más de 50 millones de pesos, donde los clientes que realicen sus compras en los establecimientos y radicando sus facturas en los puntos de información podrán participar en el sorteo de:

3 motos CR4 125

3 bicicletas eléctricas

5 tablets

10 tarjetas débito de $500.000 c/u

10 tarjetas débito de $1.000.00 c/u

Información relevante campaña:

Lugar: Plaza Imperial Centro Comercial, Suba, Bogotá.

Experiencia principal: Nieve 100 % real a -16 °C.

Atractivos destacados: Árbol de la Vida de más de 15 metros, bicicletas generadoras de energía, Escuela Polar, Huellas de Compromiso y tres escenografías animatrónicas.

Mensaje central: Celebrar la Navidad con una experiencia inmersiva que promueve el cuidado del agua, el uso responsable de la energía y el reciclaje.

Recomendación: Asistir con ropa abrigada y zapatos adecuados para bajas temperaturas. Disfrutar de las actividades y toda la programación que tendrá el Centro Comercial

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