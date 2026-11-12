Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

Si bien la discusión del salario mínimo solo es importante para los pensionados en Colombia que ganan un salario mínimo, hay casi un millón de jubilados, por encima de ese límite, para quienes el ajuste de la mesada se define por otra variable.

Sigue a PULZO en Discover

Datos del sistema de jubilaciones muestran que casi el 40 % de los jubilados de Colpensiones y de los fondos privados reciben más de $ 1.750.905 como mesada.

(Lea también: Lo que vendría para beneficiarios de la devolución del IVA con la propuesta del Gobierno De la Espriella)

De esta manera, para esta población de pensionados en Colombia, el incremento del pago se da con base en la inflación causada durante el año anterior.

Lee También

El más reciente Informe de Política Monetaria del equipo técnico del Banco de la República señala que la inflación del país terminará 2026 en 7,1 %, un escenario que los demás analistas del mercado local consideran muy posible.

¿Por qué a los pensionados en Colombia les importa el dato de inflación?

Esto quiere decir que el primer pago pensional a estos jubilados en 2027, que deberá hacerse a finales de enero, tendría que llegar con un incremento del 7 %.

De esta manera, un jubilado con una mesada de $3 millones verá un aumento del orden de $210.000, pero, asimismo, aumentará el descuento que se les hace a estos jubilados por cuenta de los pagos por salud y, en los casos respectivos, al fondo de solidaridad.

Para los pensionados en Colombia que reciben un salario mínimo, el incremento se acoge automáticamente a lo que acuerde la mesa de concertación de política salarial o, en caso de que no haya consenso, a lo que decrete el Gobierno.

(Recomendado: Norma impone que a estos pensionados en Colombia no se les pague la prima de Navidad)

De momento, el gobierno De la Espriella y los empresarios coinciden en que el aumento debería equivaler a la inflación más la productividad laboral, con lo que el incremento estaría cerca del 9 %.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.