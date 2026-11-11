Por: Mall y Retail

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Las compañías chilenas Parque Arauco y Mallplaza, dos de los principales operadores de centros comerciales en Colombia, presentaron sus resultados del tercer trimestre de 2026 (3T 2026), en un contexto económico caracterizado por señales favorables del consumo y un mayor dinamismo del comercio minorista.

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Sin embargo, el terremoto del 10 de agosto alteró la actividad comercial en Cali y Pereira, donde los centros comerciales Mallplaza Cali y Parque Arboleda sufrieron afectaciones que obligaron a suspender parcialmente sus operaciones. Las consecuencias del sismo se reflejaron en el comportamiento de las ventas durante las semanas posteriores, aunque con efectos de magnitudes muy diferentes en ambos establecimientos.

Los resultados nacionales de los dos operadores también muestran comportamientos distintos. Parque Arauco reportó ventas de sus locatarios por $644.628 millones, con un crecimiento del 6,8% frente al mismo trimestre de 2025. Al excluir el efecto de Parque Arboleda, en Pereira, el incremento se habría situado en el 8,4%. Por su parte, las ventas mensuales por metro cuadrado alcanzaron $1.081.707, con un aumento del 4,8%.

Mallplaza, por su parte, registró ventas de sus locatarios por $558.954 millones, con un crecimiento de apenas el 0,2%. Sus ingresos inmobiliarios alcanzaron $65.227 millones, con una disminución del 1,4%. Al excluir el los resultados de Cali, el crecimiento de las ventas habría alcanzado el 8,1%.

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Parque Arboleda: menor afectación comercial y crecimiento de los ingresos inmobiliarios

En Pereira, según información divulgada por Parque Arauco, los daños registrados en Parque Arboleda no comprometieron la estructura del inmueble. Durante las primeras 48 horas posteriores al terremoto se restablecieron servicios esenciales, entre ellos el supermercado, los cajeros automáticos y los servicios de giros.

La reapertura de los demás espacios se desarrolló progresivamente, mientras el centro comercial acompañaba la recuperación de sus comerciantes y de la ciudad. Para el 7 de septiembre, la operación se encontraba cerca de normalizarse, aunque las salas de cine permanecían cerradas. Cinemark anunció su reapertura para el 17 de septiembre, 38 días después del terremoto.

Durante el tercer trimestre, las ventas de los locatarios de Parque Arboleda alcanzaron $100.779 millones, una disminución del 1,3% frente a los $102.141 millones registrados en el mismo período de 2025. Esta contracción, aunque moderada, refleja las dificultades comerciales enfrentadas durante el período de afectación.

Las ventas mensuales por metro cuadrado se situaron en $1.013.827, con una caída del 4,5% frente a los $1.061.181 reportados un año atrás.

En contraste, los ingresos inmobiliarios de Parque Arboleda crecieron un 16,0%, hasta alcanzar $12.261 millones, mientras los ingresos mensuales por metro cuadrado llegaron a $94.080, con un incremento del 6,0%.

La diferencia entre la contracción de las ventas de los comerciantes y el crecimiento de los ingresos inmobiliarios constituye uno de los aspectos más relevantes del trimestre. Mientras la facturación de los locatarios disminuyó, los recursos generados por el inmueble mantuvieron una evolución positiva, lo que evidencia que los locatarios estuvieron atentos a pagar sus costos inmobiliarios sin ningún beneficio por el suceso.

Mallplaza Cali: fuerte contracción de ventas e ingresos inmobiliarios

En Cali, Mallplaza debió suspender temporalmente sus actividades para adelantar labores de inspección, limpieza y reparación. El 14 de agosto, cuatro días después del terremoto, Grupo Falabella confirmó que el establecimiento permanecía cerrado. Posteriormente, medios locales informaron que algunos establecimientos del segundo piso comenzaron a reabrir progresivamente desde el 4 de septiembre, es decir, 25 días después del sismo.

La magnitud de la emergencia permite dimensionar las dificultades enfrentadas por el comercio caleño. Según un balance de la Alcaldía de Cali divulgado en septiembre, el terremoto afectó a 7.263 empresas y unidades productivas, con pérdidas estimadas en $188.700 millones. Estas cifras corresponden al conjunto del tejido empresarial de la ciudad y ofrecen un contexto sobre las consecuencias económicas del acontecimiento.

En este escenario, Mallplaza Cali registró una fuerte contracción en las ventas de sus locatarios, que pasaron de $101.322 millones en el tercer trimestre de 2025 a $52.482 millones en igual período de 2026. Esta disminución del 48,2% representó una reducción de $48.840 millones en la facturación comercial.

Las ventas mensuales por metro cuadrado también disminuyeron, al situarse en $449.921, con una caída del 17,1%, lo que evidencia un deterioro en la capacidad de generación de ventas por superficie comercial.

Los ingresos inmobiliarios registraron una contracción del 36,1%, hasta alcanzar $8.480 millones. Asimismo, los ingresos mensuales por metro cuadrado se situaron en $43.022, con una disminución del 36,5% frente al mismo trimestre del año anterior.

La magnitud de estas variaciones muestra que las afectaciones comerciales se extendieron tanto a la facturación de los locatarios como a los ingresos generados por el inmueble. Los resultados reflejan las dificultades que enfrentó Mallplaza Cali durante la suspensión temporal de actividades y el posterior proceso de recuperación de su operación.

Dos centros comerciales con resultados diferentes frente a un mismo acontecimiento

La comparación entre Mallplaza Cali y Parque Arboleda constituye una referencia importante para evaluar las consecuencias económicas de los desastres naturales mediante indicadores verificables y comparables.

Mientras Mallplaza Cali registró una caída del 48,2% en las ventas de sus locatarios, Parque Arboleda presentó una disminución del 1,3%, una diferencia de 46,9 puntos porcentuales. En ventas mensuales por metro cuadrado, las contracciones fueron del 17,1% y el 4,5%, respectivamente, lo que representa una diferencia de 12,6 puntos porcentuales.

El contraste resulta aún más significativo en los ingresos inmobiliarios. Mallplaza Cali presentó una disminución del 36,1%, mientras Parque Arboleda registró un crecimiento del 16,0%, una diferencia de 52,1 puntos porcentuales entre ambos establecimientos.

Estas variaciones evidencian respuestas económicas muy diferentes frente a un mismo acontecimiento extraordinario. Los tiempos de cierre, los procesos de reapertura y las condiciones particulares de cada inmueble constituyen factores relevantes para interpretar los resultados.

Mallplaza Cali enfrenta el desafío de recuperar su facturación comercial y sus ingresos inmobiliarios después de una contracción excepcional. Parque Arboleda, por su parte, presentó una disminución moderada en las ventas de sus comerciantes y mantuvo un crecimiento favorable de sus ingresos inmobiliarios, pese a las dificultades que enfrentó Pereira.

No obstante las afectaciones ocasionadas por el terremoto en Cali y Pereira, los resultados nacionales del tercer trimestre de 2026 ofrecen señales favorables sobre la actividad comercial de los centros comerciales colombianos.

El crecimiento de las ventas de los locatarios de ambos operadores, particularmente el registrado por Parque Arauco, y los elevados niveles de ocupación evidencian la capacidad de recuperación y la fortaleza comercial del sector, aunque Mallplaza presentó una contracción en sus ingresos inmobiliarios.

Este comportamiento, sumado a las perspectivas favorables de distintas categorías del comercio minorista, permite prever un cierre de año de mayor dinamismo, impulsado por la temporada navideña, las jornadas promocionales y el incremento habitual del consumo durante los últimos meses del año.

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