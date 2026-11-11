Grupo Aval presentó resultados positivos al cierre del tercer trimestre de 2026, con una cartera bruta consolidada de $207 billones y depósitos por $224 billones.

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La utilidad neta acumulada hasta septiembre alcanzó $1,28 billones, impulsada en parte por el buen desempeño de sus negocios financieros y no financieros.

La presidenta del conglomerado, María Lorena Gutiérrez, destacó el crecimiento de la cartera, la mejora en los márgenes de crédito y los avances en eficiencia operativa.

Durante el trimestre, la cartera bruta aumentó 4,7%, mientras que los depósitos crecieron 1,3%. Además, el margen neto de intereses pasó de 4,4% a 4,9%, reflejando mejores resultados en los segmentos comercial y de consumo.

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En cuanto a la calidad de los créditos, el indicador de cartera vencida se mantuvo en 4%, por debajo del 4,6% registrado por el resto del sistema bancario.

La utilidad neta atribuible del trimestre fue de $368.000 millones, incluyendo efectos extraordinarios relacionados con la incorporación de la banca de personas de Itaú.

Por su parte, Aval Fiduciaria administró $211,8 billones y alcanzó una participación de mercado del 24,1%. Su utilidad neta fue de $84.800 millones, un crecimiento anual del 14,9%.

El grupo también señaló que la recuperación de la confianza, la inversión privada y la disciplina fiscal serán fundamentales para impulsar la economía colombiana.

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