Grupo Éxito reportó ingresos consolidados por $15,76 billones entre enero y septiembre de 2026, una cifra que representó una disminución de 0,5% frente al mismo periodo del año anterior en pesos.

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Sin embargo, al excluir el efecto de la tasa de cambio, los ingresos crecieron 2,8%, impulsados principalmente por el desempeño de Colombia y Uruguay.

Durante el tercer trimestre, la compañía registró ingresos por $5 billones, 4,3% menos que los $5,23 billones reportados en el mismo periodo de 2025. Este resultado estuvo marcado por un consumo más moderado, presiones sobre los costos y gastos y algunos eventos excepcionales que afectaron la operación.

En materia de rentabilidad, el Ebitda recurrente acumulado llegó a cerca de $1,39 billones, con un crecimiento de 12,4% frente al año anterior y un margen de 8,8%. La empresa atribuyó este comportamiento al control de gastos y a las eficiencias operativas.

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Por su parte, la utilidad neta alcanzó $436.613 millones en los primeros nueve meses del año, con un aumento de 14% reportado y de 19,2% sin efecto cambiario.

En el tercer trimestre, las ganancias fueron de $120.805 millones, inferiores a los $142.905 millones de 2025. Argentina también comenzó a mostrar avances en su transformación operativa.

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