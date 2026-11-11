Colpensiones anunció una transformación institucional que impactará a millones de afiliados, por orden del presidente Abelardo De La Espriella.

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La medida, impulsada desde el pasado 27 de octubre, busca fortalecer los procesos técnicos, operativos y jurídicos de la entidad, así como mejorar la protección económica durante la vejez.

El cambio llega mientras la administradora se prepara para recibir a millones de trabajadores desde el 1 de abril de 2027, cuando comenzará a aplicarse el nuevo esquema pensional.

Según las disposiciones de la reforma, las personas con ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos deberán realizar sus aportes a Colpensiones. Quienes ganen por encima de ese límite tendrán que cotizar el excedente en una Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI), que puede ser Porvenir, Protección, Colfondos o Skandia.

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Beatriz Eugenia Vélez, presidenta de Colpensiones, aseguró que se están revisando absolutamente todos los procedimientos para garantizar eficiencia, transparencia, rapidez y una mejor atención a los ciudadanos.

También señaló que la transformación busca corregir deficiencias heredadas de la administración anterior.

Actualmente, Colpensiones cuenta con más de 7,2 millones de afiliados, tres millones de cotizantes activos y 1,9 millones de pensionados.

La entidad también busca simplificar los trámites y garantizar el pago oportuno de las pensiones.

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