El proyecto de Ley de Rescate Económico del Gobierno podría hacer que más trabajadores colombianos comiencen a pagar impuesto de renta.

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La iniciativa plantea reducir de 1.090 a 720 UVT el piso de renta gravable, equivalente a pasar de $57,1 millones a $37,7 millones anuales después de aplicar descuentos.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, señaló que quienes ganen más de $5 millones mensuales empezarían a contribuir, aunque el resultado dependerá de las deducciones de cada persona.

La propuesta también incorpora un nuevo escalón con una tarifa del 9 % para las rentas gravables que estén entre $37,7 millones y $57,1 millones al año.

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Por ejemplo, una persona con una base gravable de $50 millones pagaría cerca de $1,1 millones anuales, cuando actualmente no tendría impuesto a cargo.

Además, el proyecto reduce beneficios tributarios: disminuye el límite de renta exenta, baja el tope de deducciones y elimina el descuento adicional por dependientes. Esto aumentaría la base sobre la que se calcula el impuesto.

Los cambios se aplicarían a los ingresos de 2027 y se reflejarían en las declaraciones de 2028, si la iniciativa es aprobada.

Sin embargo, la retención en la fuente podría aumentar antes, pues el tramo mensual sin retención bajaría de cerca de $5 millones a $3,4 millones. La propuesta todavía debe superar sus debates en el Congreso.

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