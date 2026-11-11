Por: VALORA ANALITIK

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En lo corrido del año, la inflación de Colombia, según el DANE, llega al 5,94 %. El dato representa un golpe al bolsillo de los hogares, pues se confirma que el país verá un IPC más alto en 2026 frente a 2025.

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De acuerdo con el reporte, entre enero y octubre, cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio nacional (5,94 %): Alimentos y bebidas no alcohólicas (8,20 %), Restaurantes y hoteles (7,64 %), Educación (7,44 %), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (6,48 %) y, por último, Salud (6,14 %).

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El resto de las divisiones de la inflación en Colombia se ubicaron por debajo del promedio: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,25 %), Bebidas alcohólicas y tabaco (5,01 %), Bienes y servicios diversos (4,59 %), Transporte (4,46 %), Información y comunicación (4,07 %), Recreación y cultura (3,94 %) y, por último, Prendas de vestir y calzado (2,91 %).

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De esta manera, en los primeros 10 meses de 2026, los mayores aportes a la variación se ubicaron en las divisiones de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y Educación, las cuales en conjunto contribuyeron con 4,94 puntos porcentuales a la variación total.

Lo otro que mueve a la inflación de Colombia

“En octubre de 2026 en comparación con diciembre de 2025, la variación de las subclases que más aportaron al acumulado del año fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (7,74 %), arriendo imputado (4,43 %), transporte urbano (10,44 %), arriendo efectivo (4,52 %), frutas frescas (27,85 %), carne de res y derivados (11,51 %), electricidad (7,71 %), papas (81,54 %), servicios relacionados con la copropiedad (16,99 %) y comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (7,13 %)”.

Al mismo tiempo, el DANE explica que con una contribución negativa a la variación se ubicaron: vehículo particular nuevo o usado (-4,01 %), legumbres secas (-11,92 %), plátanos (-6,90 %), carne de cerdo y derivados (-5,66 %) y dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas (-18,12 %).

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Se estima que la inflación en Colombia pueda terminar este año muy cerca del 7 %, pero empiece una desaceleración constante para el año entrante, lo que llevará a que el indicador baje del 5 % en 2027.

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