Por: Blu Radio

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En Colombia, mucha gente empieza a ser rechazada en el trabajo mucho antes de llegar a la vejez. Desde los 45 años, según advirtió Ana Eloisa Zúñiga, fundadora del Movimiento Perennial, las hojas de vida de muchos profesionales quedan descartadas con una excusa frecuente: que están “sobrecalificados”.

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Zúñiga lo dijo en un encuentro de la Academia Nacional de Medicina, la Universidad de la Costa y la Universidad de Pamplona. Explicó que muchas empresas usan los años de una persona como atajo para decidir si sirve o no, en lugar de mirar lo que realmente sabe hacer. Y no solo pasa con los mayores, también hay jóvenes que quedan en el rechazo por “no tener experiencia” o clasificados como “ninis”. Es decir, que ni estudia ni trabaja.

La experta puso una alerta sobre la inteligencia artificial

Si los programas que filtran hojas de vida aprenden de decisiones pasadas de reclutadores con prejuicios, no acabarán con la discriminación, sino que la repetirán y la harán más grande, y a más gente. Según Zúñiga, si se deja la edad por fuera y solo se evalúan resultados, capacidad de aprender, liderazgo y experiencia, la tecnología sí podría decidir sin sesgos.

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Juan Manuel Anaya, investigador de la Universidad de la Costa, dijo que la discriminación por edad en el país crece de forma preocupante y que no es solo un asunto de empresas, sino de salud pública. Para él, quedar por fuera del trabajo afecta la salud emocional de las personas.

“La persona discriminada se aísla de manera sistémica; este aislamiento conlleva irremediablemente a la soledad, y la soledad desencadena cuadros severos de depresión que comprometen la salud mental”, afirmó.

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Por su parte, Marco Espíldora, magíster en gerontología y creador del concepto “Gerocomunicación”, advirtió que la forma de hablar de los mayores también hace daño. Palabras como “viejito” o “pacientico” pueden sonar cariñosas, pero tratan a los adultos como si fueran niños.

A ese fenómeno lo llaman “elderspeak”, o lenguaje para viejos, y quita a las personas su autonomía y su identidad adulta. En los servicios de salud, por ejemplo, los diminutivos terminan simplificando de más la información médica y afectan la dignidad del paciente.

Por eso, Espíldora pidió cambiar la manera de hablar y de contar estas historias, y recordó que el edadismo se combate cambiando cómo se piensa, se siente y se comunica. Con eso, dijo, se cumpliría también la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Otra idea que resulta dañina en este contexto es la percepción de que viejo es sinónimo de improductivo. La historiadora María Margarita López, del Proyecto Centenarios de la Universidad de la Costa, explicó que esa idea no nació del paso natural del tiempo.

Es una creencia económica heredada de la Revolución Industrial del siglo XIX, cuando una persona empezó a valer según lo que producía. Antes, el respeto por los mayores dependía de si tenían tierras o bienes. Con las fábricas, una limitación física de un trabajador pasó a convertirse en el estigma de que el adulto mayor “ya no sirve”.

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