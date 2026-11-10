Por: VALORA ANALITIK

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El dólar en Colombia inició la sesión de este martes 10 de noviembre en $3.274, es decir, $5 más que el cierre de la jornada anterior. Por ahora, la moneda estadounidense registra un precio mínimo cercano a los $3.273, mientras que el valor máximo llega hasta los $3.285.

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Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia es de $3.269, es decir, $8 más que la tasa representativa del mercado dada a conocer por la Superintendencia Financiera.

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La tasa de cambio arrancó al alza luego de que el DANE informara que la inflación anual a octubre alcanzó el 6,30 %, una leve aceleración que se mantuvo dentro de las expectativas de los analistas del mercado.

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Un informe de JP Tactical señala también que los inversionistas sopesan la decisión de Ecopetrol de colocar bonos a ocho años por US$2.000 millones en el mercado internacional, con un cupón de 7,875 % y un rendimiento de 7,98 %.

“La demanda llegó a cerca de US$6.900 millones (3,5 veces lo ofrecido), la más alta en cinco años según la compañía, con más de 235 inversionistas. Los recursos se destinarán a prepagar US$810 millones de bonos con vencimiento en 2029, que pagan un cupón de 8,625 %, y a refinanciar el crédito con el que compró su participación en Brava Energia. La compañía indica que la operación reemplaza deuda existente sin aumentar su endeudamiento”.

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En el plano externo, y en medio de la dinámica del dólar en Colombia, Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal, “dijo que se inclina por un alza de tasas en diciembre aunque el IPC de octubre resulte más bajo de lo esperado. Si la inflación sorprende al alza, plantea considerar un incremento de 50 puntos básicos, y advierte que subir solo 25 pondría en riesgo la credibilidad de la Fed. El mercado descuenta más de 80 % de probabilidad de un alza de 25 puntos básicos en la reunión del 8 y 9 de diciembre, y ninguna de 50”.

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