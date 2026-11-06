Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal es una herramienta clave dentro de la economía nacional, pues define cuánto vale el peso colombiano frente a divisas extranjeras, principalmente el dólar estadounidense. Este indicador resulta fundamental, ya que el dólar es la moneda predominante en la mayoría de negociaciones internacionales en Colombia, abarcando desde actividades comerciales hasta inversiones y financiamiento. Según lo reportado por 90 Minutos, el cálculo de la tasa nominal indica, de forma precisa, cuántos pesos colombianos son necesarios para obtener un solo dólar, siendo un dato indispensable para quienes realizan transacciones vinculadas al mercado externo.

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Las modificaciones en la tasa de cambio nominal tienen efectos notorios sobre el desempeño económico nacional, al reflejar dos fenómenos: la depreciación o la apreciación del peso. En escenarios de depreciación, se presenta un aumento de la tasa de cambio, lo que significa que la moneda colombiana pierde valor frente al dólar. Esto obliga a los agentes económicos a desembolsar más pesos por cada dólar adquirido, encareciendo así los productos y servicios importados. Por el contrario, una apreciación ocurre cuando se reduce la tasa de cambio, reflejando un fortalecimiento del peso: se necesitan menos pesos para obtener la misma cantidad de dólares, lo que puede abaratar la adquisición de bienes extranjeros, aunque al mismo tiempo puede reducir la competitividad de los exportadores colombianos.

Para medir de manera oficial estas fluctuaciones diarias, el sistema financiero colombiano recurre a la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). De acuerdo con 90 Minutos, la TRM corresponde al promedio aritmético simple de las tasas ponderadas, resultantes de todas las operaciones de compra y venta de dólares por moneda colombiana realizadas por entidades como bancos comerciales, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, sociedades comisionistas de bolsa y organismos como la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex). El requisito para que una transacción sea contabilizada en la TRM es que el intercambio de ambas monedas ocurra el mismo día de la negociación.

En la referencia más reciente proporcionada, la tasa representativa del mercado se sitúa en 3.228,26 pesos colombianos por cada dólar estadounidense, dato relevante para el análisis y planificación financiera en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la tasa de cambio nominal y para qué sirve en la economía colombiana?

La tasa de cambio nominal indica cuántos pesos se requieren para adquirir un dólar, y es esencial en la economía colombiana porque determina el costo de transar con el exterior, afecta el precio de importaciones y exportaciones, así como la planificación de inversiones.

¿Cómo se calcula la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) en Colombia?

La TRM se calcula como el promedio aritmético simple de las tasas resultantes de todas las operaciones de compra y venta de dólares por pesos colombianos en el mercado, siempre que el intercambio de las monedas se acuerde para el mismo día. Participan bancos y otras entidades financieras reguladas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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