Los Certificados de Depósito a Término (CDT) ofrecen rendimientos de entre 8,72 % y 13,4 % para plazos de 360 días, según cifras de la Superintendencia Financiera con corte al 3 de noviembre de 2026.

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Banco Pichincha lidera el listado con la tasa más alta del mercado bancario, de 13,4 %, seguido por Banco W, con 13,17 %, Itaú, con 12,83 %, y Banco de Occidente, con 12,79 %.

Entre las compañías de financiamiento también sobresalen KOA, con una rentabilidad de 13,17 %, y Credifamilia, con 13,13 %. Por su parte, Iris registra 12,73 %, Crezcamos 12,4 % y Coltefinanciera 11,28 %.

En el grupo de los bancos, otras entidades como Ban100 ofrecen 12,6 %; Banco Unión, 12,55 %; Banco Serfinanza, 12,5 %; y Banco Popular, 12,41 %.

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Bancolombia registra 11,79 %, Lulo Bank 11,77 % y Davivienda 11,03 %, mientras que Banagrario tiene la tasa más baja entre los establecimientos bancarios, con 9,75 %.

En las cooperativas financieras, la Cooperativa Financiera de Antioquia encabeza el listado con 11,07 %, seguida por JFK, con 10,81 %, y Cotrafa, con 9,58 %.

Antes de abrir un CDT, es importante comparar no solo la rentabilidad, sino también el monto mínimo de inversión, el plazo, el pago de intereses y las condiciones para retirar el dinero.

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