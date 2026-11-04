Por: Noticiero 90 minutos

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La tasa de cambio nominal desempeña un rol crucial dentro de la economía colombiana, pues define el valor del peso respecto a una moneda extranjera, comúnmente el dólar estadounidense. Según la información consultada, esta referencia es de especial relevancia porque el dólar se utiliza en la mayoría de operaciones internacionales que involucran comercio, inversión y financiamiento en Colombia. De manera simple, este indicador sirve para conocer cuántos pesos colombianos son necesarios para conseguir un solo dólar, una relación que no solo representa un dato financiero, sino que tiene profundos efectos sobre distintas áreas de la economía nacional.

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El impacto de las fluctuaciones en la tasa de cambio nominal se observa de dos formas principales: la depreciación y la apreciación. Una subida en la tasa indica que el peso pierde valor frente al dólar, obligando a los ciudadanos y empresas a entregar una mayor cantidad de pesos para adquirir esa divisa extranjera. Este escenario incrementa los costos de importación, pues los productos y servicios importados se hacen más costosos para el país. Por el contrario, cuando la tasa disminuye, se presenta una apreciación del peso. Esto significa que se requieren menos pesos para obtener un dólar, fenómeno que puede abaratar los productos extranjeros y beneficiar a los consumidores locales, aunque reduce la competitividad de los exportadores nacionales, dado que sus productos tendrán precios relativamente más altos en el exterior.

Para medir y reportar de manera oficial la variación en el precio del dólar, el sistema financiero colombiano utiliza la Tasa Representativa del Mercado, conocida como TRM. De acuerdo con la información disponible, la TRM corresponde al promedio aritmético simple de las tasas ponderadas de todas las transacciones de compra y venta de dólares hechas por entidades bajo supervisión estatal, como bancos comerciales, sociedades comisionistas de bolsa, la Financiera de Desarrollo Nacional y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex). Se exige que estas operaciones se pacten y liquiden el mismo día de la negociación para que sean incluidas en el cálculo de la TRM.

En la actualidad, la referencia sitúa el precio de un dólar estadounidense en 3.235,59 pesos colombianos. Esta cifra, además de ser un reflejo del contexto internacional y local, actúa como barómetro para la toma de decisiones económicas dentro del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en Colombia y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado, conocida como TRM, es el promedio aritmético simple de las tasas ponderadas en todas las operaciones de compra y venta de dólares estadounidenses por peso colombiano, realizadas el mismo día por entidades vigiladas como bancos, corporaciones financieras y compañías de financiamiento. Esta tasa permite conocer de manera oficial el valor del dólar en el mercado colombiano.

¿Cómo afectan las variaciones del dólar a la economía colombiana?

Las fluctuaciones del dólar afectan directamente la economía de Colombia. Una subida en la tasa de cambio implica depreciación del peso, lo que encarece las importaciones y aumenta el costo de productos extranjeros. Por el contrario, una baja indica apreciación del peso, disminuyendo los costos de importación pero restando competitividad a los exportadores nacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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