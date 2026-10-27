La compra de cartera de tarjetas de crédito ofrece tasas promedio ponderadas que van desde 12,75% hasta 28,59% E.A., según cifras de la Superintendencia Financiera con corte a octubre de 2026.

Sigue a PULZO en Discover

La diferencia entre la entidad con la tasa más baja y la más alta alcanza 15,84 puntos porcentuales.

Davivienda registra el promedio más bajo, con 12,75% E.A., seguido por Banco Popular, con 13,13%. También aparecen entre las tasas más competitivas Serfinanza, con 15,25%, y Banco Coopcentral, con 16%.

En el extremo contrario, Finandina presenta la tasa promedio más alta, con 28,59% E.A. Le siguen Banco de Bogotá y Bbva, ambos con 28,56%; Financiera Juriscoop, con 28,50%, y Banco AV Villas, con 28,48%.

Lee También

Las entidades también manejan tasas mínimas inferiores a sus promedios. Davivienda ofrece desde 12,98% E.A. y Banco Popular desde 13,15%. Banco Pichincha parte de 15,26%, mientras Bancolombia y Banco de Occidente tienen tasas desde 16,77%.

Antes de trasladar una deuda, los usuarios deben comparar la tasa actual con la nueva, pero también revisar el plazo, el valor de las cuotas y el costo total del crédito.

Una cuota menor no necesariamente implica un ahorro, especialmente si se extiende el periodo de pago y aumentan los intereses totales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.