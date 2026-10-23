Los millennials se consolidaron como la generación con mayor intención de solicitar o refinanciar créditos en Colombia.

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Según la encuesta Consumer Pulse de TransUnion, correspondiente al tercer trimestre de 2026, el 47 % de los consumidores entre 30 y 45 años contempla realizar alguna de estas operaciones durante los próximos 12 meses, ocho puntos porcentuales por encima del promedio nacional, que se ubicó en 39 %.

La generación Z ocupa el segundo lugar, con 39 %, seguida por la generación X, con 35 %. En contraste, solo el 15 % de los baby boomers manifestó intención de solicitar financiación o refinanciar obligaciones.

Entre los consumidores interesados en crédito, el 41 % planea solicitar un préstamo personal y el 28 % considera adquirir una tarjeta de crédito.

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Además, el 26 % contempla refinanciar un crédito personal, mientras que el 17 % analiza opciones de compra ahora y pago después y el 12 % piensa financiar un vehículo.

Sin embargo, el costo sigue siendo una barrera importante. El 37 % de quienes desistieron de solicitar crédito afirmó que las tasas o condiciones eran demasiado costosas.

La encuesta fue realizada a 903 adultos colombianos entre el 17 y el 27 de julio de 2026 y muestra que el interés por financiarse aumenta, aunque las condiciones del crédito siguen pesando en las decisiones.

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