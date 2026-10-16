Los créditos rotativos en Colombia manejan actualmente tasas de interés que van desde 22,55% hasta 28,98% efectivo anual, según datos de la Superintendencia Financiera con corte al 2 de octubre.

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Este producto permite disponer de dinero hasta un cupo determinado y recuperar la disponibilidad a medida que se realizan los pagos.

Banco de Occidente presenta la tasa promedio ponderada más baja, con 22,55% E.A., seguido por Banco Serfinanza (22,59%) y AV Villas (24,26%). También aparecen Bancolombia (25,51%), Bancoomeva (26,29%), Banco de Bogotá (26,37%) y Davibank (26,82%).

En el otro extremo, Banco Unión registra la tasa más alta, con 28,98%, seguido por Banco Agrario (28,53%), Banco Caja Social (28,34%) y Davivienda (28,08%).

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Los expertos recomiendan comparar las tasas, costos adicionales y condiciones de pago antes de utilizar este tipo de financiación.

Aunque puede ser útil para atender emergencias o gastos puntuales, su uso frecuente para cubrir necesidades básicas puede evidenciar problemas en el presupuesto personal.

La recomendación es utilizar el crédito rotativo únicamente cuando exista una necesidad concreta y una capacidad real de pago.

Tener un cupo disponible no significa contar con dinero propio, por lo que es importante establecer un plazo para saldar la deuda y evitar acumular obligaciones difíciles de asumir.

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