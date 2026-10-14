Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), anunció la primera convocatoria de becas para doctorados en modalidad de créditos educativos condonables bajo el nombre 'Roberto Zarama', dirigida a quienes aspiran a iniciar sus estudios de doctorado en el primer semestre de 2027, de acuerdo con información oficial publicada en sus canales.

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El proceso busca otorgar hasta 81 créditos condonables, cubriendo 27 programas doctorales de siete universidades aliadas: Universidad Nacional de Colombia, Universidad de La Sabana, Universidad El Bosque, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Estas instituciones ponen a disposición su capacidad académica para fortalecer la formación de talento en áreas alineadas con retos estratégicos de la región.

Quienes resulten beneficiados recibirán un respaldo integral, que comprende el cubrimiento total de la matrícula durante la duración oficial del programa de doctorado, sostenimiento semestral de 27 millones de pesos, hasta 45 millones para el desarrollo de investigaciones, y una asignación única de más de 7,6 millones para movilidad internacional. Los créditos otorgados tendrán una tasa de interés del 0 % sobre el capital desembolsado. Todo esto, según lo informa la propia Agencia Atenea.

Las personas interesadas deben preparar su postulación desde ahora, pues la Agencia aún no ha anunciado el cronograma oficial, pero el proceso requiere gestionar anticipadamente la admisión universitaria, paso imprescindible para participar, conforme recalca el director de Atenea, Víctor Saavedra. El proceso completo implica seis pasos: escoger la universidad y programa, lograr la admisión, formular una propuesta de investigación acorde a las demandas territoriales de Bogotá y Cundinamarca, postularse cuando Atenea abra oficialmente la convocatoria, consultar los resultados y, finalmente, legalizar el crédito para empezar estudios de doctorado en 2027.

Las líneas temáticas priorizadas incluyen economía circular, transición energética y salud, abarcando investigaciones que respondan a temas como ordenamiento territorial, conservación de biodiversidad, construcción de paz, seguridad sanitaria, soberanía alimentaria y uso de energías sostenibles, siempre buscando soluciones que aporten a la calidad de vida y desarrollo sostenible territorial.

Según la Agencia Atenea, toda la información oficial, universidades y cupos pueden consultarse directamente en su sitio web. Se enfatiza en comenzar el proceso de admisión previo a la apertura del cronograma, pues solo quienes hayan sido admitidos en una de las universidades aliadas podrán postularse cuando la convocatoria esté habilitada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la convocatoria 'Roberto Zarama' de la Agencia Atenea?

De acuerdo con la información oficial de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), quienes deseen acceder a la convocatoria deben, antes de postularse, ser admitidos en uno de los programas doctorales priorizados de las siete universidades aliadas. Además, es necesario presentar una propuesta de investigación alineada con las demandas territoriales de Bogotá y Cundinamarca y adjuntar la carta o certificación de admisión al momento de la postulación, siguiendo los pasos detallados por la Agencia.

¿Qué significa que los créditos educativos sean condonables y con 0 % de interés en esta convocatoria?

En el contexto de la convocatoria 'Roberto Zarama', un crédito educativo condonable implica que los beneficiarios podrán no pagar el saldo del crédito si cumplen con ciertos requisitos, como los logros en investigación estipulados por la Agencia Atenea. Además, el 0 % de interés significa que no se cobrarán intereses sobre el dinero desembolsado, lo que facilita a los beneficiarios enfocarse en su formación e investigación sin una carga financiera adicional.

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