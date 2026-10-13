Por: Canal Uno

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Debido a las fuertes lluvias que se presentaron en las últimas horas, ocurrió un derrumbe en el sector San Miguel, que mantiene cerrada la vía que conecta a Sibaté con Fusagasugá en el departamento de Cundinamarca.

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De acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, la vía permanecerá completamente cerrada en la noche de este martes 13 de octubre, y se espera que las acciones de remoción de escombros comiencen en la madrugada del miércoles 14 de octubre.

Derrumbe vía Sibaté – Fusagasugá

En horas de la tarde de este martes, la Gestión del Riesgo de Cundinamarca anunció la caída de rocas y tierra en el sector San Miguel, a aproximadamente 400 metros del peaje, jurisdicción de Sibaté, bloqueando ambos carriles de la vía, obligando al cierre de este corredor vial.

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De acuerdo con la entidad, ya se encuentran haciendo seguimiento de la emergencia junto con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) y los Bomberos.

Según los primeros reportes de los bomberos de Cundinamarca, el hecho no dejó personas lesionadas ni vehículos atrapados entre la tierra caída.

Hasta el momento, se desconoce la hora en la que se podría dar apertura al corredor vial, por lo que se recomienda tomar vías alternas y evitar el acercamiento a la zona afectada, pues las lluvias podrían generar caída de material.

Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron un deslizamiento de tierra en la vía Sibaté–Fusagasugá, a 400 metros del peaje San Miguel, en jurisdicción del municipio de Sibaté. Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas ni vehículos atrapados. En el lugar trabajan los Bomberos Voluntarios de Fusagasugá. La vía permanecerá cerrada durante la noche de hoy. Mañana desde la madrugada se iniciarán las labores seguras de remoción de escombros por parte del @ICCUGOB . Recomendamos a los conductores tomar vías alternas y atender las indicaciones de las autoridades. — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) October 14, 2026

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