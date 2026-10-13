Por: El Espectador

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Después de una espera angustiosa de 14 meses, la familia de Ayelén Sofía Páez recibió la confirmación de que el cuerpo hallado en una zona rural de Sopó, Cundinamarca, pertenece a la adolescente desaparecida en Bogotá el 9 de agosto de 2025. El proceso de identificación fue realizado por Medicina Legal y validado también por la madre de la menor, información que dio a conocer la representación de víctimas ante El Espectador. La noticia cierra una importante etapa en la búsqueda de Ayelén, aunque deja abiertas muchas incógnitas sobre las circunstancias que rodearon su desaparición y muerte.

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El hallazgo del cuerpo ocurrió gracias a la alerta de una persona que transitaba por la zona, de acuerdo con Daniel Solarte, abogado que integra la representación de las víctimas. Según Solarte, tal como informaron las autoridades, la Fiscalía comunicó que el descubrimiento tuvo lugar durante el pasado puente festivo. Sin embargo, identificar a la joven no ha traído respuestas concluyentes sobre lo ocurrido, y la investigación sigue sin dar un desenlace claro. La familia, junto con el equipo legal, insiste en que se esclarezcan todos los hechos y no se descarte ninguna hipótesis prematuramente.

Solarte detalló a El Espectador que pidieron a la Fiscalía considerar todas las posibilidades, pues existen elementos que "no están claros". Además, se encuentran pendientes exámenes adicionales y un segundo concepto científico de Medicina Legal, que servirían para analizar si hubo signos de violencia y aportar información clave sobre la causa y modo de muerte. Por tanto, aún no se ha establecido oficialmente cómo falleció Ayelén ni se conocen los responsables o implicados.

Otro aspecto fundamental en la investigación es el recorrido que tuvo el teléfono celular de la adolescente tras su desaparición. De acuerdo con la defensa, el dispositivo fue encontrado en el departamento de Sucre, totalmente formateado, y con cuentas y contraseñas modificadas. Según versiones recopiladas, quien tenía el aparato aseguró haberlo recibido por medio de un conocido procedente de Bogotá. Hasta el momento, no se ha determinado quién intervino el equipo ni si esto tuvo relación directa con la desaparición.

Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) emitió el 21 de agosto una circular amarilla, herramienta utilizada para localizar personas desaparecidas, extendiendo la búsqueda a nivel internacional. Ayelén fue vista por última vez en la zona de Chapinero, Bogotá, cuando supuestamente salió para hacer una compra y prepararse para las pruebas Saber 11. Testigos afirmaron haberla visto después en diferentes puntos de la ciudad e incluso compartiendo en un establecimiento comercial. La Policía realizó búsquedas extensas sin obtener resultados durante meses. Entre las hipótesis que circularon estuvo la posibilidad de que Ayelén se ausentara voluntariamente, tema que, al igual que las demás líneas, sigue bajo investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo avanza la investigación por la desaparición y muerte de Ayelén Sofía Páez?

La investigación continúa abierta mientras se esperan resultados de exámenes pendientes y un segundo informe de Medicina Legal, que permitan esclarecer si hubo violencia y detalles sobre la causa de muerte. La familia y sus abogados insisten en que no se cierre ninguna hipótesis y piden que la Fiscalía profundice en todos los elementos recogidos hasta la fecha.

¿Por qué es relevante el hallazgo del celular de Ayelén Sofía Páez en el caso?

El descubrimiento del teléfono celular, hallado formateado en el departamento de Sucre, es relevante porque puede aportar información clave sobre lo que ocurrió después de la desaparición de la adolescente. Las modificaciones realizadas en el dispositivo y las cuentas digitales, así como su transmisión entre varias personas, son puntos críticos que la investigación debe aclarar para reconstruir los hechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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