Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El presidente Abelardo De La Espriella se posicionó de manera contundente frente a los hechos ocurridos en Bogotá durante el martes 13 de septiembre. Ese día se registró un bloqueo sobre la avenida Circunvalar con calle 10, en las inmediaciones de la sede Vivero de la Universidad Distrital. El episodio generó especial atención no solo por el impacto en la movilidad de la capital, sino también porque ocurrió a tan solo un día de las marchas anunciadas en Colombia, lo que sumó un elemento de tensión en el ambiente social y político.

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Según la información difundida, en el bloqueo se identificó la presencia de encapuchados, quienes habrían actuado en la zona antes de la inminencia de las movilizaciones nacionales, lo que sugiere una posible relación entre este hecho y el contexto de las protestas. De acuerdo con los reportes, la duración del suceso fue de aproximadamente una hora, hasta la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Así lo describió el propio De La Espriella en sus redes sociales, donde calificó lo sucedido como "un acto de terrorismo urbano" y sostuvo que "cuando llegó el ESMAD, estos bandidos salieron corriendo a esconderse".

La respuesta del mandatario fue enfática, al indicar que el Gobierno está dispuesto a afrontar estos retos, asegurando que se encuentran listos para defender a Colombia “por la razón o por la fuerza”. Este pronunciamiento fue acompañado por expresiones cargadas de peso simbólico, como “¡Firme por la Patria!” y “¡Que viva Cristo Rey!”, evidenciando no solo la gravedad con la que evalúa el hecho, sino también el tono firme que pretende imprimirle a sus acciones y mensajes públicos frente a estos desafíos de orden público.

El incidente impactó directamente la vida cotidiana de los ciudadanos en ese sector de Bogotá. Como consecuencia del bloqueo, fue necesario establecer desvíos tanto en rutas del sistema de transporte TransMiZonal como en los servicios alimentadores, afectando la circulación y los desplazamientos habituales en la capital. Este hecho contribuyó a aumentar la atención sobre la seguridad y el control en zonas estratégicas, especialmente a las puertas de movilizaciones ciudadanas o protestas anunciadas, como las previstas para el día siguiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la reacción del presidente Abelardo De La Espriella ante el bloqueo en Bogotá?

De acuerdo con sus declaraciones emitidas en redes sociales, Abelardo De La Espriella calificó el bloqueo como "un acto de terrorismo urbano" y enfatizó la firmeza del Gobierno para enfrentar estos sucesos. Expresó su apoyo al accionar del ESMAD y concluyó su mensaje señalando que están preparados para defender al país "por la razón o por la fuerza".

¿Cómo afectó el bloqueo en la avenida Circunvalar a la movilidad de Bogotá?

El bloqueo registrado cerca de la sede Vivero de la Universidad Distrital provocó alteraciones significativas en la movilidad del sector, obligando a desviar rutas de TransMiZonal y de servicios alimentadores. Esto generó incomodidad para los usuarios y evidenció el impacto directo de actos de esta naturaleza en la vida diaria de los habitantes de Bogotá.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.