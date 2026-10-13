Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el país sintió un sismo de magnitud 5,0, cuyo epicentro se localizó en Los Santos, Santander, considerada como una de las zonas más activas sísmicamente en el territorio nacional. De acuerdo con el reporte de la entidad, el evento ocurrió a las 4:24 p.m. y su profundidad fue de 149 kilómetros. Este movimiento telúrico fue perceptible en distintas regiones, como Bucaramanga y Medellín, y, gracias al sistema Sismo Sentido del SGC, los ciudadanos pudieron reportar desde dónde percibieron el temblor.

Sigue a PULZO en Discover

Según la información divulgada, en ciudades como Bucaramanga y Tunja la población sintió el sismo con mayor fuerza, mientras que en Bogotá y Medellín la percepción fue leve. Hasta el momento, el SGC no ha recibido reportes de daños en infraestructura o afectaciones en viviendas. Los informes de testigos en redes sociales señalaron que la duración del temblor fue de pocos segundos.

Es importante destacar que Los Santos, también reconocido como Mesa de los Santos, hace parte del denominado nido sísmico de Bucaramanga, una particularidad geológica que únicamente se encuentra en otras dos zonas del mundo. De acuerdo con el SGC, esta concentración excepcional de actividad sísmica justifica la frecuencia y continuidad de los temblores en la región. La entidad señala que cerca del 60% de los sismos del país tienen lugar en Los Santos. Solo existen otros dos nidos sísmicos globales: Vrancea, en Rumania, y Hindu-Kush, en Afganistán.

De acuerdo con el SGC, la configuración geológica del país, donde convergen placas tectónicas como la de Nazca, Sudamérica y Caribe, es la razón principal por la que Colombia es un territorio sísmicamente activo. Zonas como el Pacífico presentan gran actividad por la subducción —proceso en el que una placa tectónica se hunde bajo otra— de la placa de Nazca, lo cual genera una fosa marina y da origen a la cadena volcánica de los Andes.

En cuanto a la posibilidad de anticipar un movimiento telúrico, el SGC aclara que no es posible predecirlos, pues los procesos naturales que los originan son complejos y no existe tecnología capaz de anticipar su lugar, fecha o magnitud con certeza. Las alertas tempranas, como las disponibles en algunos celulares, solo detectan ondas sísmicas iniciales y pueden advertir de manera reactiva unos segundos antes del evento fuerte, siempre que se cuente con sensores apropiados cerca del epicentro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Los Santos, Santander, es una de las zonas más sísmicas de Colombia?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, Los Santos, en Santander, se encuentra en el denominado “nido sísmico de Bucaramanga”. Este término refiere a regiones con una concentración inusual y casi continua de actividad sísmica, encontrándose solo en dos lugares adicionales en el mundo. En el caso colombiano, cerca del 60% de los sismos ocurren en esta zona, lo que la posiciona como la región con mayor frecuencia sísmica del país.

¿Se pueden predecir los sismos en Colombia con tecnología actual?

No es posible predecir un sismo con la tecnología y el conocimiento científico actuales, según el SGC. Aunque existen sistemas de alerta temprana que pueden avisar segundos antes de que se sienta el temblor en un sitio específico, esto depende de la detección en tiempo real de las ondas sísmicas y no constituye una predicción del evento, sino una reacción inmediata que puede permitir tomar medidas rápidas de prevención.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.