Por: Portal Bogotá

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En la jornada de este miércoles 14 de octubre de 2026, numerosos sectores de Bogotá, así como los municipios de Tocancipá, Funza y Soacha, en el departamento de Cundinamarca, enfrentan cortes de luz programados. La compañía Enel Colombia, de acuerdo con la información publicada por el portal oficial Bogotá.gov.co, lleva a cabo trabajos de mantenimiento y mejora en las redes de suministro de energía, lo que implica una suspensión temporal del servicio en distintas zonas de la ciudad y sus alrededores.

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En Bogotá, los cortes de servicio afectan barrios distribuidos en diferentes localidades. En Antonio Nariño, el barrio San Antonio experimenta interrupciones desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., abarcando las calles 2 sur a 4 sur entre carreras 13 y 15. Así mismo, en Bosa, los barrios Brasilia y San Bernardino I estarán sin energía en horarios diferenciados, mientras que en Engativá, los sectores como Jardín Botánico, La Granja y Sabana del Dorado tendrán suspensión del servicio en franjas horarias que van desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Otros barrios afectados se encuentran en localidades como Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Suba, Teusaquillo y Usaquén, todos con horarios específicos durante el día y, en algunos casos, hasta la noche. Por ejemplo, en Teusaquillo, el corte está programado de 8:00 p. m. a 10:00 p. m. en el barrio Ciudad Salitre Nororiental, lo que refleja la extensión y organización de estos trabajos a lo largo del día.

En cuanto a los municipios de Cundinamarca, la vereda Canavita en Tocancipá estará sin servicio de 7:30 a. m. a 5:30 p. m., mientras que la vereda La Isla en Funza y varios barrios de Soacha, como Camilo Torres I, La Toscana y San Lucas II, también enfrentan cortes en horarios específicos. Todas estas interrupciones responden, según la información de Enel Colombia y Bogotá.gov.co, a labores de prevención y mejoramiento de las redes eléctricas.

Ante esta realidad, Enel Colombia ha emitido recomendaciones esenciales para la ciudadanía: se aconseja desconectar los electrodomésticos durante el periodo de corte, organizar las actividades diarias teniendo en cuenta los horarios de intervención y mantener las neveras cerradas para conservar los alimentos. Además, para permitir el avance de los trabajos, se sugiere autorizar la entrada del personal técnico, validando previamente su identidad a través de la línea oficial de atención (601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca), garantizando así la seguridad de los residentes.

Estas medidas, presentadas en los canales oficiales, buscan minimizar el impacto de los trabajos energéticos en la rutina de los ciudadanos y asegurar la integridad de los equipos en los hogares y empresas afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá y municipios de Cundinamarca afectados por cortes de luz el 14 de octubre de 2026?

Según Bogotá.gov.co y Enel Colombia, los cortes de luz programados afectan localidades como Antonio Nariño, Bosa, Engativá, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Suba, Teusaquillo y Usaquén en Bogotá. También abarcan la vereda Canavita en Tocancipá, la vereda La Isla en Funza y barrios como Camilo Torres I, La Toscana y San Lucas II en Soacha, todos con horarios e instrucciones específicas según el sector.

¿Qué recomendaciones entrega Enel Colombia para afrontar los cortes de energía programados?

Enel Colombia recomienda desconectar electrodomésticos, organizar actividades considerando los horarios de cortes, mantener las neveras cerradas para proteger los alimentos y autorizar la entrada de personal técnico solo después de validar su identidad, llamando a la línea oficial 601 5 115 115, con el fin de salvaguardar tanto los bienes como la seguridad de los ciudadanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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