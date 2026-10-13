Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Este miércoles 14 de octubre de 2026 se presentan cortes de agua en diversas zonas de Bogotá y en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Así lo informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), responsable de llevar a cabo una serie de obras que buscan mejorar el suministro de agua en la capital y su área metropolitana, con el objetivo de reducir la posibilidad de daños graves en las tuberías y en los accesorios del sistema.

Sigue a PULZO en Discover

Según datos oficiales de la EAAB, los cortes afectarán a varias localidades. En Barrios Unidos, los barrios comprometidos incluyen Alcázares, Galerías, La Paz y San Felipe, entre otros, en una franja comprendida entre la carrera 14 y la avenida carrera 30, desde la calle 24 hasta la calle 80. El trabajo de mantenimiento correctivo comenzará a las 10:00 a. m. y la suspensión se extenderá por 24 horas.

En Engativá, barrios como Engativá Pueblo, La Rivera y Villa Teresita estarán sin agua desde las 9:00 a. m. por 24 horas, debido a la instalación de válvulas en el sector comprendido entre la calle 63 y la calle 71, entre la carrera 112 y la carrera 130. La localidad de Fontibón verá afectados los barrios El Chanco III, El Charco Rural y El Recodo entre las 7:00 a. m. y el mismo horario del día siguiente, mientras se realizan empates de redes de acueducto.

En Usme, la suspensión del servicio abarcará desde las 8:00 a. m. y por 24 horas en barrios como Antonio José de Sucre y Usminia, para la instalación de accesorios en la red. Ciudad Bolívar tendrá cortes, también por 24 horas desde las 9:00 a. m., en barrios como Bellavista y Arborizadora Alta, por labores de mantenimiento preventivo. Del mismo modo, en Suba, Casa Blanca Suba y Casa Blanca Suba Urbano estarán sin servicio desde las 10:00 a. m. debido a empates de redes.

El municipio de Soacha, en la zona de León XIII, también será intervenido desde las 10:00 a. m. con corte de agua por 24 horas debido a trabajos denominados "cierre de terceros", de acuerdo con la EAAB.

Para afrontar estos cortes, la EAAB recomienda llenar los tanques de reserva antes de la suspensión, consumir el agua almacenada antes de las 24 horas y priorizar el uso del agua en actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos. También se informó que habrá carrotanques de agua con prioridad para clínicas, hospitales y espacios de alta concentración de público; estos servicios pueden solicitarse en la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá con cortes de agua este 14 de octubre de 2026?

De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), los barrios afectados se encuentran en las localidades de Barrios Unidos, Engativá, Fontibón, Usme, Ciudad Bolívar y Suba. Entre los barrios mencionados se encuentran Alcázares, Galerías, Engativá Pueblo, La Rivera, El Chanco III, Usminia, Bellavista, Casa Blanca Suba, entre otros. Cada localidad enfrenta trabajos específicos que obligan a la suspensión del servicio durante 24 horas a partir de la hora de inicio declarada por la EAAB.

¿Qué recomendaciones da la EAAB para los cortes de agua en Bogotá?

Según la EAAB, antes del corte se recomienda llenar el tanque de reserva de la vivienda. Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas. También es importante usar el agua de manera racional, concentrándose en el lavado de manos y la preparación de alimentos. Para espacios con alta concentración de personas como hospitales y clínicas, la EAAB dispondrá de carrotanques que pueden ser solicitados en la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z