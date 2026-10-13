A una tarde marcada por un fuerte temblor en Colombia se le sumó un delicado episodio de orden público que provocó complicaciones en la movilidad de Bogotá.

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El periodista de Blu Radio Ricardo Ospina indicó sobre las 5:12 p. m. que la avenida Circunvalar, por la localidad de Chapinero en la capital colombiana, estaba cerrada a la altura de la Universidad Distrital.

Afirmó que esa situación estuvo provocada por disturbios que la Policía intentó controlar en medio del riesgo para los conductores y transeúntes por la transitada zona de la ciudad.

Además, advirtió sobre el “uso de bombas molotov y de papas bomba por parte de encapuchados”, poco después de que el Gobierno emitió el decreto sobre el nuevo manejo del orden público en el país.

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El reporte del comunicador de Blu Radio estuvo acompañado de un video en el que es posible observar a un miembro de la fuerza pública pendiente de los incidentes, en medio de la lluvia de la tarde.

A esta hora está cerrada la Avenida Circunvalar en Bogotá, a la altura de la Universidad Distrital, por disturbios que intentan ser controlados por la @PoliciaColombia Hay uso de bombas molotov y de papas bomba por parte de encapuchados. Vía @BluRadioCo https://t.co/1kTqa7sJ3S — Ricardo Ospina (@ricarospina) October 13, 2026

Cabe recordar que para el miércoles 14 de octubre están previstas las movilizaciones de protesta a nivel nacional, por lo que este episodio no pasa desapercibido dentro de ese contexto.

Hay expectativas del manejo que se le va a dar a estas manifestaciones en las diferentes ciudades de Colombia, en las que la oposición tiene prevista su participación contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Esta situación se presenta apenas con dos meses de la actual administración, en un contexto marcado por el terremoto del pasado 10 de agosto y por los retos propios del fenómeno del Niño, entre otras situaciones.

Resulta pertinente remarcar que los disturbios surgieron poco después de que se confirmó el decreto en el que se buscan manifestaciones pacíficas y nuevas reglas ante la protesta en Colombia.

¿Por qué son las marchas del 14 de octubre en Colombia?

Las movilizaciones convocadas para el 14 de octubre en Colombia representan la primera gran protesta nacional promovida por la oposición frente a las políticas del Gobierno nacional.

Diversos sectores sociales, gremios económicos y líderes políticos convocaron a la ciudadanía a marchar en las principales ciudades del país para expresar su desacuerdo institucional.

Entre los motivos centrales de la jornada destaca el rechazo al decreto gubernamental que modifica los protocolos de atención y manejo de la protesta social y del orden público.

Los manifestantes también expresan su inconformidad ante el incremento del salario mínimo decretado previamente y las reformas económicas que impactan directamente el costo de vida de las familias.

En Bogotá, las marchas tienen programados sus recorridos principales a lo largo de la carrera séptima, partiendo desde el Parque Nacional con destino final hacia la Plaza de Bolívar.

Las autoridades distritales y la Secretaría de Seguridad desplegaron dispositivos especiales junto a la Policía Metropolitana para acompañar los puntos de concentración e intervenir ante eventuales alteraciones viales.

El Gobierno nacional advirtió que aplicará los nuevos lineamientos normativos para evitar bloqueos prolongados en corredores estratégicos y en los sistemas de transporte masivo como Transmilenio.

Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos realizarán veedurías constantes para garantizar que las manifestaciones transcurran bajo esquemas de convivencia pacífica y respeto ciudadano.

Las jornadas buscan visibilizar las demandas de los ciudadanos frente a la gestión oficial, marcando un hito en la agenda política e institucional del país durante este periodo.

Garantizar el ejercicio del derecho a la protesta sin afectar los derechos de terceros constituye el principal reto para las autoridades nacionales y locales durante la jornada movilizadora.

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