Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 14 de octubre de 2026, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá invita a la ciudadanía a acercarse a cualquiera de los puntos de vacunación autorizados para iniciar, continuar o completar su esquema de inmunización. Para acceder a las vacunas únicamente se necesita llevar el documento de identidad, con el que será posible recibir la atención correspondiente, según información difundida por la Secretaría de Salud.

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El objetivo principal de la jornada es prevenir enfermedades que pueden ser graves y afectar la salud pública, como la poliomielitis, el sarampión, la difteria y la hepatitis B. Además, la jornada incluye la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), destinada especialmente a niñas y niños de entre 9 y 17 años. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, esta estrategia busca ampliar la cobertura y proteger a las poblaciones consideradas más vulnerables frente a estas patologías.

Para facilitar el acceso a la inmunización, Bogotá dispone de más de 200 puntos de vacunación fijos. Estos espacios se encuentran repartidos en centros de salud, instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros lugares donde se concentra gran cantidad de personas, garantizando así que haya alternativas cercanas para la comunidad. Los puntos de vacunación operarán desde las 8:00 a. m. y la ubicación exacta de cada uno de estos lugares puede consultarse a través de los canales y plataformas oficiales de la Secretaría Distrital de Salud, incluidas las redes sociales, las cuales publican actualizaciones diarias.

En el caso de la vacunación contra la fiebre amarilla, la entidad precisa que las personas gestantes y aquellas mayores de 60 años solo pueden acceder a esta vacuna en puntos de atención específicamente autorizados. En estos lugares, se garantiza la atención médica y la valoración especializada para proteger la salud de estos grupos poblacionales. La ubicación de estos sitios autorizados puede verificarse en los documentos oficiales publicados por la Secretaría, así como en sus enlaces y plataformas digitales.

Para ubicar el punto de vacunación más cercano, la Secretaría recomienda utilizar la plataforma digital Mapas Bogotá. Este sistema permite, a través del buscador, identificar rápidamente las instituciones que ofrecen el servicio de inmunización, su dirección y horarios, facilitando el acceso a la información para todos los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde están ubicados los puntos de vacunación en Bogotá para el 14 de octubre de 2026?

Los puntos de vacunación estarán distribuidos en centros de salud, IPS, centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros espacios de alta afluencia en toda la ciudad. La Secretaría Distrital de Salud ofrece información actualizada sobre las ubicaciones y horarios en sus redes sociales y plataformas digitales, permitiendo consultar la lista exacta para ese día.

¿Qué vacunas están incluidas en la jornada de vacunación del 14 de octubre de 2026 en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, durante esta jornada se aplicarán vacunas para prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y el virus del papiloma humano (VPH), entre otras. Además, habrá puntos específicos para la vacuna contra la fiebre amarilla dirigidos a personas gestantes y mayores de 60 años, quienes serán atendidos en sitios autorizados con valoración médica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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