Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Este miércoles 14 de octubre de 2026, quienes residen o se movilizan por Bogotá encontrarán información clave sobre el estado del clima, gracias al informe emitido por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Según el pronóstico, la madrugada estará marcada por un cielo mayormente nublado y se prevé que predominie el tiempo seco. Para quienes deben salir temprano, es relevante tener en cuenta que la temperatura mínima estimada ronda los 11 °C, lo que sugiere prepararse con ropa abrigada para evitar incómodos cambios de temperatura.

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Durante la mañana, el panorama se mantiene estable. El reporte de IDIGER indica que el cielo oscilará entre nublado y parcialmente nublado, condiciones que favorecen el desarrollo de las actividades cotidianas en la ciudad. Sin embargo, se advierte que no se pueden descartar eventuales lloviznas aisladas en el costado occidental de la ciudad, por lo que quienes se desplacen por esa zona deben considerar esta posibilidad al planear su jornada. El seguimiento constante del pronóstico es fundamental para decidir cómo organizar el día, especialmente para las personas que requieren traslados entre diferentes localidades durante las horas pico.

La ciudadanía cuenta con herramientas en línea que facilitan la consulta del clima en tiempo real. De acuerdo con la información, el Sistema Alerta Bogotá (SAB) ofrece mapas interactivos y alertas actualizadas sobre probabilidad de lluvias, temperaturas máxima y mínima y el estado general del clima. Para conocer el pronóstico de lluvias, basta con ingresar a mapas.bogota.gov.co, seleccionar el icono de mapa, acceder a la sección “Tipos de mapa”, buscar la opción “Otros mapas” y elegir “Lluvias”. Al digitar la dirección de interés, el sistema muestra en el mapa si está lloviendo o no en ese lugar específico. Este recurso está disponible para celulares, tabletas o computadores, facilitando el acceso en cualquier momento y lugar.

Finalmente, el monitoreo constante del clima a través del SAB permite a la comunidad tomar decisiones informadas y asumir medidas preventivas para sus desplazamientos en el Distrito Capital. El IDIGER y el SAB recomiendan utilizar estas herramientas antes de salir para reducir contratiempos causados por las condiciones meteorológicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se puede consultar el pronóstico del clima para Bogotá en tiempo real?

Usted puede consultar el pronóstico del clima de Bogotá en tiempo real a través del Sistema Alerta Bogotá (SAB), que pone a disposición información detallada sobre lluvias, temperatura y estado del tiempo. Además, desde el portal mapas.bogota.gov.co se puede visualizar el estado actual de diferentes zonas de la ciudad.

¿Qué es el Sistema Alerta Bogotá (SAB) y cómo ayuda a consultar el clima?

El Sistema Alerta Bogotá (SAB) es una plataforma digital que permite consultar el clima en tiempo real, incluyendo datos sobre lluvias, temperaturas extremas y alertas climáticas. Esta herramienta facilita tomar decisiones informadas sobre los desplazamientos en Bogotá, ayudando a la ciudadanía a anticipar posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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