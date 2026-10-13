En medio de los hechos de orden público en Bogotá, un trágico accidente de tránsito registrado en la tarde del martes 13 de octubre de 2026 cobró la vida de una persona en la localidad de Fontibón.

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El siniestro vial ocurrió exactamente sobre la Avenida Centenario, a la altura de la calle 13 con carrera 113 A, en el sentido oriente-occidente de Bogotá.

La emergencia involucró la colisión entre un vehículo de carga pesada tipo tractocamión y un transeúnte que caminaba por dicho sector de la capital colombiana.

Debido al fuerte impacto ocurrido en el lugar, el peatón falleció de manera instantánea ante la mirada de varios ciudadanos presentes en la zona.

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Organismos de socorro, ambulancias y agentes de la policía de tránsito acudieron prontamente al sitio para atender la emergencia y efectuar las diligencias correspondientes.

Las autoridades competentes iniciaron de inmediato el levantamiento del cadáver, coordinando simultáneamente las labores de regulación de la alta congestión vehicular generada en este importante corredor.

Hasta el momento, los investigadores no han revelado la identidad oficial de la persona fallecida durante este fatídico evento vial ocurrido en el occidente capitalino.

Para evitar quedar atrapado en el represamiento de automóviles, la autoridad sugiere a los conductores tomar vías alternas de movilidad antes de aproximarse al punto afectado.

Tanto la calle 17 como la avenida La Esperanza representan las mejores opciones de desplazamiento para quienes circulan hacia el occidente durante esta jornada crítica.

Este fue un video que mostró la impactante escena en la que el vehículo de carga pesada es protagonista del siniestro vial, con las autoridades pendientes de cubrir el espacio en el que sucedieron los hechos:

#BOGOTÁ. Se presenta siniestro vial con fatalidad en la loc/Fontibón, Av. Centenario (calle 13) con carrera 114, sentido Oriente-Occidente. Según informan, involucra tractocamión y peatón quien lamentablemente falleció en el lugar del accidente. Se recomienda tomar vías alternas, bastante congestión vehicular en la zona. — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 13, 2026

¿Qué hacer ante un accidente de tránsito en Bogotá?

Reaccionar con calma ante un accidente de tránsito en Bogotá permite proteger vidas y asegurar la atención oportuna de las autoridades competentes en la vía pública.

Lo primero que debe hacer es verificar si existen personas lesionadas y marcar de inmediato a la línea única de emergencias 123 para solicitar asistencia médica y policial.

Encienda las luces de parqueo de su vehículo y coloque los triángulos de señalización a una distancia prudente para advertir a los demás conductores sobre el peligro.

Evite mover los vehículos involucrados cuando se presenten personas heridas o fallecidas, pues la escena debe ser preservada para la investigación de las autoridades de tránsito.

Si el choque únicamente dejó daños materiales y los automotores cuentan con seguro de todo riesgo, los conductores pueden tomar fotografías y conciliar el retiro de la vía.

Los agentes de tránsito de Bogotá y la Policía Metropolitana acudirán al lugar del siniestro para elaborar el Informe Policial de Accidentes de Tránsito correspondiente.

Tenga siempre a la mano sus documentos personales vigentes, como la cédula de ciudadanía, la licencia de conducción, la tarjeta de propiedad del vehículo y el SOAT.

Si no logra un acuerdo sobre la responsabilidad de los daños, solicite la intermediación del agente de tránsito para que traslade el caso ante un centro de conciliación.

No olvide tomar los datos de contacto de los testigos presenciales e identificar las placas de todos los vehículos comprometidos para facilitar las reclamaciones legales posteriores.

Posteriormente, reporte el evento ante su compañía aseguradora dentro de los plazos establecidos por la póliza para iniciar los trámites formales de cobertura de los daños.

La prevención y la responsabilidad de los conductores al volante resultan fundamentales para reducir la siniestralidad vial en las principales avenidas de la capital colombiana.

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