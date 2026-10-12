El asesinato de un vigilante frente a una discoteca de Bogotá tomó un nuevo rumbo tras conocerse el contenido de un panfleto que le habrían entregado minutos antes de dispararle. El mensaje, atribuido a la estructura delincuencial conocida como ‘Los Satanás’, podría aportar pistas sobre los motivos del ataque y las personas que estarían detrás del homicidio.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Joven de 22 años fue asesinada a tiros por su expareja: ella ya lo había denunciado)

El crimen ocurrió la noche del jueves 8 de octubre de 2026, en las afueras de un establecimiento nocturno ubicado sobre la avenida 68, en la localidad de Engativá. Según la información publicada por Red+ Noticias, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta se acercaron al vigilante, de 59 años.

Las cámaras de seguridad habrían registrado el momento en que uno de los sujetos le entregó un papel elaborado con letras recortadas y pegadas, mientras el otro grababa la escena. Después de entregarle el mensaje, uno de los hombres le disparó y ambos escaparon del lugar.

Lee También

#Bogotá | La @PoliciaBogota confirmó que están tras la pista de los responsables del homicidio de un hombre de 59 años, quien trabajaba como vigilante de una discoteca en Engativá. El dueño del lugar aseguró que lleva 10 meses siendo extorsionado por supuestos integrantes de ‘Los Satanás’. Vía: @Nia_Maldonadoo

https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 9, 2026



Tras el ataque, las autoridades encontraron un panfleto con una amenaza que mencionaba directamente a ‘Los Satanás’. El texto decía: “Saludos de parte de los Satanás. Estas son las consecuencias por no escuchar el llamado de Pedrito y Moisés”.

El documento también incluía un número telefónico que podría convertirse en una pista para los investigadores. Sin embargo, hasta el momento de la publicación, no se había establecido quiénes serían las personas mencionadas como ‘Pedrito’ y ‘Moisés’, ni se había confirmado oficialmente la identidad de los responsables del homicidio.

Las autoridades deberán determinar si el mensaje fue elaborado por integrantes de esa organización criminal y si el asesinato estaría relacionado con las amenazas que, presuntamente, venía recibiendo el establecimiento comercial.

Denuncias por extorsión desde diciembre de 2025

Uno de los elementos que rodean el caso es la denuncia de los propietarios de la discoteca, quienes, de acuerdo con el reporte, llevaban cerca de diez meses enfrentando presuntas exigencias de dinero.

Las intimidaciones habrían comenzado en diciembre de 2025 y, según la información divulgada, ya habían sido puestas en conocimiento del Gaula de la Policía, unidad especializada en la lucha contra el secuestro y la extorsión.

Este antecedente llevó a considerar la posible relación entre las amenazas económicas y el asesinato del vigilante. No obstante, todavía se requiere establecer si el trabajador fue atacado como consecuencia de esas presuntas presiones o si existía otro motivo detrás del crimen.

Investigan similitudes con el asesinato de un taxista

El caso también ha llamado la atención por las similitudes que tendría con otro homicidio reciente atribuido presuntamente a la misma estructura criminal.

Según el medio citado, días antes se difundió un video del asesinato de un taxista que también habría sido víctima de extorsión. En ese episodio, al igual que en el ataque contra el vigilante, uno de los presuntos agresores habría grabado la escena.

La posible coincidencia en el modo de actuar es una de las líneas que podría ser revisada por los investigadores. Sin embargo, no se ha confirmado que ambos homicidios hayan sido cometidos por las mismas personas.

(Lea también: “Con sevicia”: duro relato de la madre de Joseph Murillo, el joven barbero que fue asesinado en Bogotá)

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades trabajan para establecer la identidad de los dos hombres que aparecen en las grabaciones y determinar quiénes elaboraron y entregaron el panfleto.

El teniente coronel Carlos Rodríguez aseguró que la Policía Nacional dispone de sus capacidades institucionales para encontrar a los responsables del crimen, según declaraciones citadas por Red+ Noticias.

Por ahora, el contenido del mensaje, el número telefónico que aparece en él y los registros de las cámaras de seguridad son elementos relevantes para reconstruir lo sucedido y establecer si el homicidio estuvo relacionado con las presuntas extorsiones denunciadas por los propietarios del establecimiento.

Créditos: artículo elaborado a partir de la información publicada por Red+ Noticias, en el informe de Sergio Andrés Gamboa Mendivelso del 10 de octubre de 2026. Los posibles vínculos criminales y el móvil del homicidio continúan sujetos a verificación de las autoridades.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)