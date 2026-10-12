La madre de Joseph Stevan Murillo Díaz, el joven barbero de 30 años asesinado en el barrio Restrepo de Bogotá cuando intentaba proteger a una mujer y a un niño que eran agredidos, rompió el silencio en entrevista con el programa Bajo Sospecha de Pulzo. Con la voz quebrada y protegiendo su identidad por razones de seguridad, describió el desgarro que vive desde que perdió al hijo que compartía su vida cotidiana. Sigue a PULZO en Discover

“Perder a un ser querido de esa forma como perdió la vida mi hijo, no se lo deseo a nadie”, afirmó la mujer, quien relató que Joseph y su compañero de trabajo Carlos escucharon el llanto de un niño de aproximadamente cuatro años que pedía auxilio mientras un hombre golpeaba a una mujer frente a la peluquería donde laboraban. Salieron a intervenir, le pidieron al agresor que se calmara y que no le pegara a la mujer. Fue entonces cuando el sujeto, un adolescente de 17 años que aparentaba ser mayor de edad, sacó un cuchillo de su maleta y atacó primero a Carlos. Joseph buscó una piedra para alejarlo, se la lanzó y salió corriendo para salvar su vida. (Vea también: “Con sevicia”: duro relato de la madre de Joseph Murillo, el joven barbero que fue asesinado en Bogotá)

La mujer recordó a su hijo como un joven noble, trabajador y profundamente apegado a su familia. “Él era aquel que vivía conmigo, el que compartía conmigo, el que asumía los gastos de la casa”, dijo, y añadió que Joseph amaba la música, la guitarra, el gimnasio y, sobre todo, su oficio como estilista. “Siempre decía: mami, si yo quiero ser un gran artista, tengo que dedicarle mucho tiempo a la profesión”, recordó. (Vea también: Él era Joseph, estilista asesinado en Bogotá por defender a mujer y niño de robo)

También tomó la palabra una de las hermanas de Joseph, quien viajó desde Europa al enterarse de la tragedia. “Ver el sufrimiento que tiene mi madre me duele más que otra cosa”, confesó, y señaló que el proceso judicial ha sido agotador para la familia: “Es abrir y abrir y abrir la herida, porque es recalcar una y otra vez lo mismo, contar y contar y ver los vídeos”.

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