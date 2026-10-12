Una situación que provocó indignación entre ciudadanos quedó registrada el sábado 10 de octubre en Bogotá. Sobre la carrera 97 con avenida Esperanza, en la localidad de Fontibón, dos ambulancias fueron captadas por una cámara de seguridad mientras, al parecer, competían por llegar primero a atender una emergencia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Policía captura a hombre en Engativá por violencia intrafamiliar y tenencia ilegal de arma tras denuncia de su pareja)

En las imágenes, difundidas en redes sociales, se observa cómo los vehículos de atención médica avanzan por la vía y recurren a maniobras que pusieron en riesgo a otros actores viales. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que las ambulancias subieron al andén para intentar superar el tráfico.

La situación se tornó aún más delicada cuando una de ellas estuvo cerca de atropellar a un ciclista que se atravesó en su camino, aparentemente con la intención de impedir que continuara avanzando por el espacio destinado a los peatones.

Lee También

Acá, el video de lo sucedido:

#BOGOTÁ. ¿Tú qué opinas? Ayer 10 de octubre, por la carrera 97 con Av. Esperanza, localidad de Fontibón. pic.twitter.com/ldz2n2We9g — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 11, 2026

El episodio provocó cuestionamientos en redes sociales, pues las ambulancias son vehículos destinados a atender situaciones en las que la rapidez puede ser determinante para la salud y la vida de una persona. Sin embargo, esa responsabilidad no las exime de la obligación de conducir con precaución y evitar poner en peligro a los demás.

¿Qué hay detrás de la llamada guerra del SOAT?

Tras la difusión del video, algunos usuarios relacionaron lo ocurrido con la denominada guerra del SOAT, una expresión utilizada para referirse a la competencia entre algunas ambulancias por llegar primero a accidentes de tránsito y atender a las personas involucradas.

El SOAT es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, una póliza que cubre determinados gastos médicos y de atención derivados de siniestros viales. Por esa razón, la atención de víctimas de accidentes involucra a diferentes actores del sistema de salud y a las entidades responsables de financiar los servicios.

Las denuncias sobre la competencia entre ambulancias han generado preocupación porque, si un vehículo intenta ganarle el paso a otro para llegar primero a un accidente, puede terminar protagonizando maniobras peligrosas.

¿Cómo se coordinan las ambulancias en Bogotá?

De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá sobre el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), la Secretaría Distrital de Salud, por medio del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), coordina y gestiona la atención prehospitalaria y el desplazamiento de ambulancias públicas y privadas. Las solicitudes de atención de urgencias se canalizan a través de la línea 123, desde donde se articulan los recursos necesarios para responder a cada situación.

El sistema busca mejorar los tiempos de respuesta, optimizar los recursos disponibles y evitar que varias ambulancias se desplacen sin necesidad hacia un mismo incidente. Además, la normativa distrital contempla mecanismos de seguimiento y geolocalización de los vehículos habilitados para facilitar su coordinación.

* Pulzo.com se escribe con Z