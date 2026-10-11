Por: Portal Bogotá

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La vida cultural de la capital sigue vibrando y, esta vez, el teatro toma el escenario. La temporada Ópera Prima, una iniciativa del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), ofrecerá la obra ‘Suave Piñata’ de la compañía La Colifata, que se presentará en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán el 23 de octubre. De acuerdo con la información de Idartes, el evento forma parte de la programación de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ e invita a los bogotanos a sumergirse en una experiencia escénica innovadora.

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‘Suave Piñata’ destaca por su propuesta de teatro contemporáneo enfocada en temas universales como la culpa, el castigo y la reparación. El argumento parte de una anécdota íntima: Rudo, uno de los protagonistas, confía su perro Bandera a Norma. Sin embargo, tras su regreso, Rudo recibe la devastadora noticia de que Bandera ha muerto debido a un descuido de Norma. A partir de este hecho, la obra profundiza en las consecuencias emocionales y éticas del error. Norma, tomada por una culpa que interpreta como imposible de revertir, decide autoinfligirse un castigo. Este acto se convierte en un ritual donde busca restablecer el equilibrio y la restitución, según lo describe la fuente oficial de Idartes.

La pieza sobresale por desdibujar los límites entre el escenario y el público. En la puesta en escena, el espacio deja de ser solamente un entorno físico: pasa a formar parte activa del lenguaje dramático y permite que los asistentes se integren, abandonando el papel de simples observadores. Esta propuesta va en línea con el interés permanente de La Colifata por renovar el teatro tradicional, proveyendo una atmósfera en la que las emociones y reflexiones surgen con la participación directa de quienes asisten, según lo reseñado en la convocatoria de Idartes.

La función está programada para el 23 de octubre de 2026 a las 7:00 p. m. en la Sala Gaitán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, localizado en la Carrera 7 #22-79, en la localidad de Santa Fe. La entrada es con boletería y está disponible a través de canales oficiales. De acuerdo con Idartes, se trata de una oportunidad para vivir un teatro comprometido con preguntas esenciales y formas novedosas de dialogar con el público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la obra ‘Suave Piñata’ de La Colifata presentada por Idartes?

‘Suave Piñata’ es una obra de teatro contemporáneo que explora la culpa y la reparación a través de la historia de Rudo, quien al regresar encuentra que su perro ha muerto por descuido de Norma. Ella decide someterse a un castigo simbólico en busca de equilibrio y restitución, según la información de Idartes.

¿Dónde y cuándo se presenta ‘Suave Piñata’ en Bogotá?

De acuerdo con Idartes, ‘Suave Piñata’ se presenta el 23 de octubre de 2026 a las 7:00 p. m. en la Sala Gaitán del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la Carrera 7 #22-79, localidad de Santa Fe. La entrada requiere boletería disponible por canales oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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