Por: El Espectador

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La instalación de "La Rockera", una escultura erigida en el parque Simón Bolívar como conmemoración de los 30 años de Rock al Parque, despertó reacciones divididas entre seguidores del tradicional festival musical. Según la información presentada, los comentarios de la ciudadanía se han movido entre el cuestionamiento a su diseño, la pertinencia de su simbolismo y el reconocimiento a las reflexiones que plantea en torno a la mujer y la transformación de materiales violentos en arte. Desde su inauguración, la escultura, creada por Rafael Melo, conocido como Maquiamelo, ha ocupado un lugar central en las discusiones de redes sociales y en medios culturales, según lo recogido por diversas publicaciones.

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La obra, inspirada a partir de una joven que el artista vio en un pogo durante Rock al Parque, muestra una figura femenina con audífonos, taches y una estrella sobre el ojo. Aunque su intención, de acuerdo con la presentación del propio Maquiamelo, era rendir un tributo a quienes durante tres décadas han construido comunidad en torno al festival, en redes se elevaron dudas sobre la manera como la escultura representa la cultura rockera de Bogotá. Uno de los detalles que más llamó la atención entre los críticos fue la supuesta ausencia de boca: algunos consideraron contradictorio que una figura destinada a simbolizar la libertad y el rol femenino aparezca así. No obstante, la descripción oficial solo destaca los audífonos, taches y la estrella, dejando abierta la interpretación del público.

La controversia también llegó al proceso curatorial. Se citó desde la Fundación San Felipe la necesidad de revisar la pertinencia estética de la obra antes de su instalación, argumentando que su lenguaje visual —descrito como similar al de un avatar— podría no estar en armonía con el entorno del parque. De forma complementaria, otras voces, como la de Carolina Portela, guitarrista de la banda Highway, celebran que la escultura honre a la mujer y que la ciudad cuente con un monumento permanente dedicado al festival. La administración local, encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán y el secretario de Cultura, Santiago Trujillo, avaló la pieza como símbolo de memoria y rebeldía bogotana.

Un aspecto que obtuvo reconocimiento fue la decisión de fundir la escultura en bronce tomando 30.000 proyectiles reciclados, en un intento por resignificar elementos asociados al conflicto y transformarlos en memoria. Como donación que entrará al patrimonio de la ciudad, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural resaltó su valor para la conmemoración de Rock al Parque, incluyendo además una placa con nombres de bandas participantes y un acceso digital al archivo histórico del festival.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué causó controversia la escultura La Rockera en Rock al Parque?

La Rockera despertó polémica principalmente por su diseño y la manera en que representa a la mujer y la identidad rockera en Bogotá. Como recogen varias críticas en redes sociales y medios culturales, el rostro sin boca de la figura y su elección de accesorios han suscitado preguntas sobre el significado y el mensaje que comunica. La falta de una revisión curatorial también fue motivo de debate, así como el diálogo entre la obra y el entorno del parque Simón Bolívar.

¿En qué consiste la técnica de fundición en “cera perdida” usada en La Rockera?

La fundición en cera perdida es una técnica artística en la que se crea una figura primero en cera, que luego es cubierta con un molde. Una vez endurecido el molde, la cera se derrite y se vacía, dejando un espacio en el que se vierte el metal fundido, en este caso, bronce reciclado de proyectiles. Así se logra la escultura final, como explica la información sobre la elaboración de La Rockera.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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